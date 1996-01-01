Федеральный смотрящий в Приморье

Новым главным федеральным инспектором в Приморском крае назначен Евгений АВАКУМЯНЦ.

Главного федерального инспектора после перехода Сергея ШЕРСТЮКА на работу в аппарат полпредства Приморью подбирали несколько месяцев. Фамилия Авакумянца в виде слухов фигурировала с самого начала, но на самом деле информации о новой фигуре на политической сцене края очень мало. Известно, что он служил вместе с Пуликовским, и после назначения на должность полпреда Константин Борисович пригласил бывшего сослуживца к себе. Полагаем, теперь Приморье станет гораздо ближе к Хабаровску. В политическом смысле.