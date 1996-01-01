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Пенсионеры разбудили приморскую молодежь
Публичные акции протеста пенсионеров страны и края против монетизации льгот неожиданно спровоцировали и политическую активность молодежи.
Для протестных выступлений молодых есть, конечно, объективные причины - например, обсуждаемая ликвидация отсрочки от службы в армии для студентов вузов. Но бунтуют не только будущие призывники и не только под антимилитаристскими лозунгами. По оценкам политологов, это явление может оказать более серьезное влияние на изменение политической ситуации в стране.
В Приморье политическая активность молодежи до сих пор ассоциировалась только с безобразиями скинхедов, избивающих выходцев из стран Юго-Восточной Азии. Однако 21 января в рядах участников акции протеста против монетизации во Владивостоке, помимо пенсионеров и инвалидов, было много молодых лиц.
- Я объясняю это тем, - подтвердил наблюдения "ЗР" один из молодых лидеров движения "Трудовое Приморье" Константин ДРОБИНКА, - что результаты губительной политики, которая проводится в стране последние несколько лет, становятся очевидными и для молодых. Они всерьез задумываются о своем будущем в такой России и начинают понимать, что без их активного участия в общественно-политической жизни страны это будущее может оказаться далеко не таким, каким они его себе представляют.
Претендующую на звание самой громкой акцию протеста владивостокским властям удалось предотвратить. В минувший четверг молодежная организация партии "Родина", которая называется "Союз молодежи за родное Приморье", намеревалась провести митинг у городского офиса партии "Единая Россия", протестуя против губительной для населения политики единороссов.
- Эту акцию мы планировали провести совместно с Союзом коммунистической молодежи, - рассказал "ЗР" лидер приморских "младородинцев" Евгений МАЛЫГИН. - Я лично договаривался с коммунистами, мы заранее уведомили городские власти о месте и времени проведения акции, но буквально накануне митинга получили запрет на его проведение.
Запрет подписал заместитель мэра Владивостока Александр ВАСИЛЬЕВ, абстрактно ссылаясь на законодательство. Мы считаем, что никаких оснований для запрета не было.
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