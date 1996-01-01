Провинциальный выбор

В воскресенье в трех муниципальных образованиях Приморского края состоялись выборы глав. Жители Артема выбрали главу в первом туре. В Кировском районе и Партизанске прошли повторные выборы.

По данным на утро понедельника подавляющее большинство - 77,7% -пришедших на выборы жителей Артема отдали свои голоса за действующего главу Владимира НОВИКОВА. Всего за него проголосовали почти 26 тыс. человек. Ближе всего к нему оказался генеральный директор ООО "Артеммебельстройинвест" Александр НОМЕРОВСКИЙ с... 3,6 тыс. голосов.

На повторных выборах в Кировском районе победу одержал директор детского военно-патриотического клуба "Патриот" Юрий ИВАШКО. За него проголосовали 49,9% пришедших на выборы. Всего на 595 голосов меньше набрала прежний глава района Валентина МУХАМЕДИЕВА. Напомним, в первом туре, в котором приняли участие 7 кандидатов, ей достались 29,4% голосов избирателей, в то время как Юрий Ивашко получил почти в 2 раза меньше - 15,4%.

В Партизанске главой муниципального образования избран директор ООО "Техника плюс" Игорь РУЛЬКО. Во втором туре выборов он боролся с директором Находкинского городского центра занятости Екатериной ВЛАСОВОЙ. За Рулько проголосовали 56,5% избирателей, за Власову - 36,3%.