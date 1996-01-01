За Курилы вступились большевики

Свыше 50 активистов Национал-большевистской партии (НБП), прибывших в Москву из 16 регионов России, 14 декабря около 12 часов дня захватили один из кабинетов в здании приемной администрации Президента РФ в Москве в комплексе зданий на улице Ильинка. Об этом сообщили во вторник несколько региональных интернет-изданий. Официальный сайт президента РФ по этому поводу никакой информации не содержит.

Как заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" лидер Калининградского отделения НБП Денис ОСНАЧ, они забаррикадировались в здании, вывесили свои флаги, растяжку, скандировали лозунги. Одновременно в здании администрации и на улице Ильинка распространялась листовка-обращение к президенту России, в которой был приведен список из 10 претензий к Владимиру ПУТИНУ и призыв немедленно уйти в отставку.

Один из пунктов обращения касается Дальневосточного региона России - передачи Китаю российских территорий на реке Амур. "Судя по Вашим высказываниям, также Вы намерены поступить и с Курилами - подарить их Японии", - говорится в обращении.

Сообщается, что национал-большевики удерживали кабинет в течение 45 минут. 40 членов группы задержаны.