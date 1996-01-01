С советом к губернатору-3

Уважаемый Сергей Михайлович!

Это опять я, и вот по какому поводу. Сергей Михайлович, мне кажется, что в свете нынешней политической ситуации в стране, к приему на работу секретарей-машинисток нужно подходить более тщательно. Инструктаж им какой придумать или еще что. Звоню давеча к вам в приемную, а мне в ответ: "Сергея Михайловича нет!" Я - за валидол, а она: "Они в отъезде-с". А я то подумал...

Все ж знают, что нынче у губернаторов каждый день как последний. Особенно после последнего Дня Конституции, который наш президент символично отметил подписанием закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"... Короче, назначать теперь вас будут, Сергей Михайлович.

Тут вот, правда, некоторые злопыхатели сомневаются, что именно вас назначат, а я так скажу: если вы атомную войну с Северной Кореей не развяжете, то никаких более серьезных оснований для вашего неназначения я не вижу. В этом деле главное - тактических ошибок не наделать, а перво-наперво в отставку сгоряча не подать. Не обращайте внимания на провокации, Сергей Михайлович, не делайте этого - Христом-богом прошу. Ну сами посудите - в зиму вы подготовились хорошо. По Владивостоку малость припозднились с началом отопительного сезона, да с водичкой, как всегда проблемы, но благодаря достигнутой-таки "объективности" СМИ, никто об этом толком ничего и не знает.

Подполья оппозиции в Приморье вам тоже нет. Так что про монополии на отрасли краевого хозяйства, а также к чему эта монополия приводит - на примере "Примтеплоэнерго" - рассказывать там наверху тоже некому. Да и имидж у вас теперь не чета четырехлетней давности. Спроси у любого - почему Дарькин? Вам всяк скажет: потому что верный путинец, выдающийся деятель культуры (вот где кинофестивали пригодятся) и видный член всероссийской партии. Не надо даже спрашивать, какой партии. Одна она у нас нынче. Все остальные для массовки и легитимности думских выборов.

Да и видно же невооруженным глазом, что, окромя государственной деятельности, применения своим силам и способностям вы не видите. Все, что нужно для такой деятельности, не отвлекаясь на посторонние дела, вы уже достигли - и денег у вас хватает (даже зарплату за труды свои праведные не получаете), и друзей бурной молодости на солидные должности пристроили, и слава вас нашла. Работай на благо государства - не хочу.

А представьте, если вы вдруг подаете в отставку? За друзей-товарищей ваших, а особливо за противников скрытных, кто поручится? Это ж какой соблазн им откроете, кресло хозяйское освободив? Чую, и сегодня кое-кто из них нет-нет да и призадумается - выборов не будет, так почему обязательно Михалыч? Что, на нем свет клином сошелся? У меня тоже денег куры не клюют, я тоже с президентом в Чили хочу или еще куда подальше. Михалыч свое уже похозяйничал, имя в историю краевую вписал, и будя. Тут через десять лет при такой политике край провинцией китайской может стать, и где мне потом верность государству доказывать?

В Китае своих верных несколько миллиардов, да и сложней там все с государственной идеологией - устав какой-то партийный учить надо, программы всякие. То ли дело у нас - написал заявление в ту партию, которая на выборах победила, объявил себя сторонником президента и завинчивай гайки под себя - слова никто не скажет. Даже если ты вчера из тюрьмы освободился. Путинец, и никаких гвоздей - попробуй укуси, зубы сломаешь о капот государственной машины. В натуре.

Сергей Михайлович, вы не подумайте, что я на кого-то конкретно намекаю. Я про соблазн говорю, который вы добровольной отставкой спровоцировать можете. Не обязательно в тюрьме сидеть, чтобы на должность губернатора претензии оформлять. Это ж потянутся всякие в кабинеты кремлевские очередь занимать - профессора какие-нибудь с программами развития, депутаты-горлопаны, сенаторы бывшие и действующие, адмиралы и генералы в отставках и при погонах. Затеряться в такой очереди - раз плюнуть. Одно дело, когда ты губернатор действующий, и тебе по должности время для аудиенций отведено. Другое - в очереди вместе со всеми стоять. А говорить, вы и сами знаете, у нас теперь все насобачились - главное про борьбу с терроризмом обязательно помянуть.

Спросят их, к примеру, как думаете зиму проходить? А они: не извольте беспокоиться, ни один чеченец в кочегары не пройдет. Или как будете победу "Единой России" на выборах обеспечивать? А они: запихаем в партийные списки ЛДПР и КПРФ замаскировавшихся медведей - кто бы ни победил, все наши люди в оконцовке окажутся. Умные все стали, Сергей Михайлович, быстро политику нынешнюю раскусили и приспособились. Оно и понятно, не приспособишься - не проживешь, но у нас-то с вами искренне душа за дело болит. Нам-то здесь жить.

Так что не давайте им ни единого шанса, Сергей Михайлович. Держитесь до последнего, даже если волна добровольных отставок по стране пойдет. До последнего держитесь. Недолго уж осталось.

С уважением, Иван ГОЛОСУЕВ.