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Кандидаты сразились в суде. Результат ничейный
По информации муниципальной избирательной комиссии Находки, после прошедших судебных разбирательств, в выборной гонке продолжают участвовать все семеро находкинских кандидатов на пост мэра.
Как уже сообщалось, первые три заявления в суд об отмене решений комиссии по регистрации подавала безработная из Врангеля Эльвира САПОН. Основание для отказа кандидатам ПИЛИПЕНКО и КУТНЯШЕНКО - в подписных листах указан неполный адрес места жительства. Что касается МЫЛОВОЙ, то заявитель требовала отменить регистрацию по залогу, поскольку при его внесении не были соблюдены все формальности закона, в частности неточно было оформлено банковское платежное извещение, и зарегистрировать по подписям.
Находкинский суд принял решение по Мыловой и Кутняшенко истцу отказать, по Пилипенко - удовлетворить. Краевой суд во второй инстанции рассмотрел все три дела и отказал по всем заявлениям кандидата Сапон.
После этого Кутняшенко обратился в суд с требованием отменить регистрацию кандидата КОЛЯДИНА на том основании, что им был допущен ряд нарушений, в том числе и финансовых, при размещении агитационного материала в средствах массовой информации. В процессе судебного разбирательства выяснилось, что сумма финансовых нарушений составляет менее 5% от средств на рекламу, а потому оснований для отмены регистрации нет.
Кстати, срок подачи исковых заявлений уже истек, по закону за 8 дней до выборов никаких судебных разбирательств по отмене регистрации быть не может. Среда - последний день, когда сам кандидат имеет право снять свою кандидатуру.
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