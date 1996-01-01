Рамочный скандал

Серьезным инцидентом закончилось обсуждение проекта нового Устава города на заседании комиссии по местному самоуправлению думы Владивостока 27 января. Вместо предполагавшихся двух вариантов устава на заседании неожиданно всплыл еще один проект, подготовленный группой депутатов в коллективном лице Игоря ЧЕМЕРИСА, Глеба КЛОКОВА и Игоря ШПАКОВСКОГО.

Авторство "официальных" проектов устава принадлежит депутатам Александру ГАВРИЛОВУ и Валерию КОРОЛЮКУ. Принципиальные отличия их автономных друг от друга работ заключались в порядке избрания и сроков полномочий главы города. Александр Гаврилов предлагал оставить прежнюю систему, когда мэр избирается прямым волеизъявлением граждан сроком на четыре года, а Валерий Королюк полагал, что главу администрации желательно проводить через двухступенчатые выборы - сначала в городскую думу, а затем через городскую думу на должность мэра. Правда, при этом глава администрации наделялся еще и полномочиями председателя городского парламента, причем сроком на пять лет.

Собственно, эти отличия и должны были стать предметом обсуждения на депутатской комиссии, решением которой тот или иной проект депутаты собирались вынести на обсуждение думы. Однако результаты двухмесячной работы обоих депутатов оказались перечеркнутыми появлением третьего проекта, о котором никто даже не подозревал. Без особых объяснений его целесообразности, когда у депутатов уже были на руках два документа, имеющих заключения правового управления, новый проект большинством голосом был принят за основу, и именно его дума Владивостока намерена обсудить в ближайшем будущем.

Блицкриг "кулуарного" произведения "группы Чемериса" по нраву пришелся не всем. Депутат Королюк в знак протеста покинул зал заседаний, а депутат Александр ЮРТАЕВ попробовал разобраться в сути победившего документа, представленного проадминистративной группой городских парламентариев. Суть открылась депутату в главной статье, определяющей формы участия населения в городской жизни, из которых исчез пункт о территориальном общественном самоуправлении.

- Уничтожается самая важная фундаментальная ячейка гражданского общества, и в этом плане предложенный проект устава мало чем отличается по своей полезности для населения от действующего, - поделился своим мнением с "ЗР" Александр Юртаев. - Думаю, что авторы проекта руководствовались прежде всего политическими мотивами. Абсолютно очевидно, что ТОС, во-первых, предполагает ощутимое и эффективное участие горожан в местном самоуправлении, а заодно придает большую прозрачность и, я бы сказал, справедливость избирательной системе, по меньшей мере, представительных органов власти. Любой лидер ТОС становится на местных выборах фактически безальтернативным кандидатом, и никакие деньги, черный пиар или подкуп избирателей не смогут повлиять на их решение. Только если сам лидер ТОС не оправдал возложенных на него обязательств. Такой механизм автономного от власти формирования представительных органов, судя по всему, не устраивает прежде всего административные органы.

Предположение депутата Юртаева о заинтересованности "административных органов" в победившем на заседании комиссии проекте устава подтверждает и неофициальный источник "ЗР" в мэрии Владивостока. Согласно этой информации "устав Чемериса" появился не вдруг, а над ним основательно потрудилось правовое управление городской администрации. Депутаты Чемерис, Клоков и Шпаковский, естественно, эту информацию не подтверждают и уверяют, что их проект - это рамочный документ, в который можно вносить любые изменения, принятые депутатским большинством. Но, учитывая, кто именно представляет сегодня депутатское большинство Думы Владивостока, думается, что существенных изменений "рамочный" проект не претерпит.