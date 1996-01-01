Альтернативы нет, или альтернативе - нет

Скоростной режим назначения губернатора Сергея ДАРЬКИНА на второй срок не оставляет места для информационной передышки. Едва представление президента Владимира ПУТИНА в ЗС ПК появилось на президентском сайте, как уже на следующий день 1 февраля спикер краевого парламента Сергей СОПЧУК сообщил журналистам о его получении.

Внеочередное заседание краевого парламента, единственным вопросом на котором будет утверждение Сергея Дарькина на второй срок, состоится 4 февраля. По словам Сергея Сопчука, никаких неожиданностей на этом заседании не произойдет, поскольку Сергей Михайлович является единственной достойной кандидатурой, справедливость представления которой подтверждают и реальные достижения в крае. В том, что неожиданностей от нынешнего созыва депутатского корпуса ожидать не приходится, мы также не сомневаемся. Но вот по поводу безальтернативности кандидатуры Дарькина, а также его успехов на поприще краевой экономики некоторые депутаты и лидеры региональных отделений политических партий не единодушны.

Депутат Владимир БУГАЕВ:

- Альтернативы Дарькину нет только потому, что за последние два года он приложил для этого максимум усилий. Мы помним все эти политические баталии. Я не отрицаю, что наш губернатор - менеджер высокого класса, но считаю, что Приморье богато управленческими талантами, способными возглавлять край с большей эффективностью. Если начистоту, то львиная доля достижений в стабилизации экономики края связана не столько с местной администрацией, сколько с политикой федерального центра. В 2003 году в Налоговый кодекс РФ были внесены изменения, согласно которым большая часть налогов теперь остается в регионах. В результате собственные доходы выросли от 10% до 20%. Но вы посмотрите, что реально сделано. Новых производств я не вижу, рост доли сельского хозяйства в региональном валовом продукте отражает не уровень жизни населения, а прагматичные ходы по привлечению сезонной дешевой китайской рабочей силы - от 7 до 15 тысяч человек. Положение очень сложное, и президент берет на себя большую ответственность, предлагая кандидатуру Дарькина на безальтернативной основе.

На мой взгляд, эта новая норма в законодательстве не совсем применима к Приморью. Думаю, что она задумывалась под те регионы, где губернаторам предстоит отработать еще довольно большие сроки. Что же касается Приморья, то я не видел препятствий для избрания губернатора на общих основаниях. Тогда это действительно были бы выборы - появился бы альтернативный кандидат, высказано общественное мнение, проведена экспертиза реального положения дел в крае. А так... Я бы еще понял, если бы Сергей Михайлович набрал, как хабаровский губернатор, 80% голосов на выборах, - там действительно нет смысла тянуть с назначением. Но в любом случае это первое назначение, и мы не можем подвергнуть сомнению решение президента, поскольку прецедентов с ошибками еще не было. Хотя как демократический шаг я это решение, конечно, не воспринимаю.

Заместитель председателя ЗС ПК Джамбулат ТЕКИЕВ:

- Сегодня альтернативы Дарькину действительно нет. Нам нужна стабильность. Край четыре года поступательно развивался, и если сейчас что-то поменять, то опять начнется период перестройки, становления. Новшества, конечно, должны быть, но они должны быть продолжением того, что было. При другом сценарии развития событий, при появлении реальной альтернативы, потенциально способной на более эффективные шаги, я и сам бы голосовал против Дарькина, и коллег убеждал бы последовать моему примеру. В конце концов, если политика губернатора не будет соответствовать интересам населения, у нас всегда будет возможность обратиться к президенту с предложением об отзыве. Для этого даже опросы общественного мнения не понадобятся. Как показала ситуация с монетизацией, народ не будет молчать и сидеть по домам, если ему что-то не понравится.

Ну а заслуги губернатора неоспоримы. Мне один чиновник рассказывал, что его попросили написать характеристику на губернатора, и согласно этой характеристике получается, что Сергею Михайловичу уже орден нужно давать. Скандалов с энергетиками нет, зарплаты не задерживаются, поселки не вымерзают - разве это не достижения?

Депутат Николай МАРКОВЦЕВ:

- Где же взять альтернативу, если Сергей Михайлович просто давит всех ресурсами, которыми располагает благодаря своей должности. Увы, но сегодня мало быть хорошим управленцем, нужно иметь серьезные финансы, чтобы доказать, что ты самый умный, или наоборот, избавиться от необходимости кому-то что-то доказывать. Ведь реальных положительных изменений в крае практически нет. Возьмите для сравнения статистические данные по Хабаровскому краю и Приморью. Мы уступаем нашим соседям по многим показателям - и коммунальные тарифы там ниже ("ЗР" располагает обратной информацией. - Прим. ред.), и уровень жизни выше. Не думаю, что президент вникал в эти вещи, предлагая кандидатуру Дарькина на безальтернативной основе. Скорее всего, решение принимало его окружение, а как там принимаются решения, полагаю, вы и сами догадываетесь.

2-й секретарь крайкома КПРФ Николай ОДОБЕСКО:

- Альтернатива Дарькину, безусловно, есть. Особенно если принять во внимание продолжавшийся все эти годы развал приморского села. Да, заработали какие-то программы, но, как это у нас обычно бывает, в ущерб чему-то другому, например медицине. Не знаю, почему президент проникся такой симпатией именно к Дарькину. Полагаю, что он знает о тех колоссальных ресурсах, которые уходят из края в Москву для принятия подобных решений, и его это вполне устраивает.

Заведующая сектором партийного учета регионального отделения партии "Родина" Галина ПИСАРЕВА:

- Очень жаль, что президент принял такое решение. Я до последнего надеялась на его здравый смысл. В прошлом году я работала с "Единой Россией", курировала Первореченский район и должна вам признаться, что методы работы этих господ никакой критики не выдерживают. Это такая грязь. Что при этом выставляется в качестве достижений губернатора мне лично не понятно. Такие решения, я уверена, принимаются только с помощью денег. Очень больших денег.