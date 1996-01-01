Непрофильные объекты Владивостока уйдут с молотка

На официальном сайте администрации Владивостока опубликован перечень муниципальных объектов, которые будут приватизированы в 2005 г.

Для реализации федерального закона на территории города разработана Программа приватизации муниципального имущества на 2005 г.

В этот документ, утвержденный решением Думы г.Владивостока 3 декабря прошлого года, включено 98 "непрофильных" объектов, которые должны быть реализованы через аукцион.