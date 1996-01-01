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Депутаты просят гарантий

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Прогнозировавшийся еще в декабре демарш губернатора Сергея ДАРЬКИНА по поводу своего переназначения на пост губернатора, судя по всему, оправдал его ожидания.

Как стало известно "ЗР", в настоящий момент идут активные консультации между краевой администрацией и депутатами приморского парламента на предмет условий, при которых голосование по безальтернативной кандидатуре Сергея Михайловича пройдет без сучка и задоринки.

Условия диктуют, конечно, депутаты. И хотя сомнений в том, что кандидатура Дарькина будет утверждена, практически нет, народные избранники желали бы получить кое-какие гарантии и насчет своего будущего. Выборы краевого парламента также не за горами, а учитывая, что половина депутатов отныне будет избираться по партийным спискам, депутаты-одномандатники чувствуют себя не очень уютно. В связи с этим, как утверждает источник "ЗР" в краевой администрации, депутаты желали бы сохранить то количество одномандатных округов, которое есть на сегодняшний день, то есть вместе с партийцами увеличить количество депутатских мандатов до 80, а заодно повысить барьер явки избирателей.

Сложно сказать, согласится ли губернатор дать добро на перекраивание избирательного законодательства края, но в любом случае решение ему нужно принимать уже сейчас. На этой неделе истекает срок предсказуемого президентского представления на должность приморского губернатора, и Сергею Михайловичу хотелось бы уладить все формальности со своим назначением через ЗС ПК, максимум, до 3 февраля. Собственно, эту дату и можно считать мерилом успеха или неудачи закулисных переговоров. Если депутаты протянут с утверждением губернатора дольше, значит, их торги с краевой администрацией протекают не совсем гладко.

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