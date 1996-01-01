Спортсменка, красавица, беспартийная

Предпоследнюю депутатскую вакансию, как известно, 23 января на выборах в Партизанске завоевала заместитель генерального директора ОАО "ТУРНИФ" Виктория НИКОЛАЕВА. Завоевала с впечатляющим отрывом от соперников-мужчин, и столь эффектный взлет нового приморского политика не мог остаться без внимания "ЗР". В свою очередь, и Виктория Викторовна первое интервью в ранге краевого депутата дала именно нашему изданию.

- Виктория Викторовна, чем же все-таки Партизанск так приглянулся Николаевым или, может быть, наоборот, Николаевы приглянулись Партизанску?

- На мой взгляд, Партизанск - одна из самых проблемных территорий в крае, и выбрал Владимир Викторович именно этого округ три года назад не случайно. Он максималист в плане достижения поставленных перед собой целей и задач и искренне верил, что ему удастся помочь местным жителям. Ему это и удавалось. Сегодня в городе работают многие программы - и по линии ОАО "ТУРНИФ", и финансируемые из краевого бюджета. Изменения ощутимые, люди видят и чувствуют их. Поэтому после избрания Владимира Николаева мэром Владивостока жители Партизанска пригласили его на встречу, на которой главным образом интересовались дальнейшей судьбой начатых Николаевым программ. Избиратели просили его назвать имя человека, который сможет продолжить эту линию. Все время с момента избрания Николаева я работала в его команде, на общественных началах выполняла обязанности помощника депутата. И поэтому, когда встал вопрос о кандидатуре, команда назвала мое имя. Проблемы Партизанска знаю не понаслышке, поскольку участвовала в их решении, часто бывала в городе, встречалась с избирателями.

- Что же вы там такого нарешали, что получили аж 53% голосов? Вы прогнозировали такой результат?

- Честно говоря, я никаких прогнозов не строила, поскольку вела кампанию самостоятельно и главный акцент делала на встречи с избирателями - по 5-6 встреч за день. Думаю, успех кампании определялся тем, что, в отличие от соперников, я построила свою работу не на критике, а на разъяснениях. Благо, что у меня были положительные примеры уже работающих программ, на которые я могла ссылаться в правовом просвещении избирателей, - это и отремонтированные дороги, и аптеки, торгующие лекарствами по сниженным ценам, и другие программы.

- Но в ночь выборов волновались?

- Конечно. От поражений никто не застрахован, но если решение об участии в выборах принято, то единственным положительным результатом может быть только победа. Иначе зачем все затевать? Просто показать, какой ты симпатичный или нет?

- Вы сказали, что вели избирательную кампанию самостоятельно, но на последнем заседании ЗС депутат БЕЛЬТЮКОВ оговорился, что недавно встречался с избирателями Партизанска. Что он там делал?

- Леонид Геннадьевич сам уроженец Партизанска, он вырос в этом городе и приезжал встречаться с избирателями как депутат, изучая ситуацию с монетизацией льгот. Никакой агитации за меня он не проводил, но иногда присутствовал на моих встречах с избирателями в качестве слушателя, а иногда и в качестве депутата ЗС ПК, работающего в социальном комитете. А я, кстати, бывала на его встречах, открывая для себя новые стороны социальной проблематики.

- Интересно, что вы открыли для себя нового по части монетизации?

- Откровенно говоря, на данном этапе решение о монетизации, на мой взгляд, было преждевременным. Но коль скоро решение принято, то необходима последовательность в его исполнении. Нельзя быть, как в известной присказке, "слегка беременной"...

- Можно в таком случае немного подробней о ваших политических убеждениях? К "Единой России", например, которую считают главным проводником непродуманной монетизации, вы отношение имеете?

- Я беспартийная, если вы об этом. А своим главным политическим призванием на сегодняшний день считаю помощь людям. Я и пошла в депутаты, потому что у меня это получается. Хотите верьте, хотите нет, но это, действительно, для меня адреналин, а когда получается кому-то помочь, испытываю от этого удовольствие.

- А вам легко помогать? Вы человек состоятельный?

- У меня нет своих предприятий и каких-то запредельных доходов. Я всегда была наемным работником, всего добивалась сама, жила на зарплату. Но помощь не обязательно должна исходить из твоего кармана. Почему-то некоторые считают, что помочь - значит дать тысячу или больше рублей...

- Нас так приучили. Кстати, сами политики.

- Да, но это не столько помощь, сколько поводок зависимости, который и порождает коррупцию. На самом деле у депутата существует гораздо больше возможностей, чтобы заниматься не выбиванием подачек, а возвращать людям то, что им положено по закону. Государство выделяет достаточное количество средств, и многое зависит от добросовестности или нечистоплотности чиновников-исполнителей, оттого, что люди не знают законов, а чиновники этим пользуются. Нужно просто разобраться, кто и где не выполняет свои должностные обязанности, и эта помощь будет гораздо эффективней. Я разговаривала с нянечкой в детском саду Партизанска. У нее трое детей, а живет на зарплату в 1,5 тыс. руб. Это ужас какой-то. Ежедневная борьба за выживание убивает всякую способность думать, во что-то вникать. Она просто сидит и плачет. Я, конечно, ей помогу, но я хочу сделать так, чтобы, если завтра со мной что-то случится, у нее всегда были средства на оплату жилья, содержание детей. Все это ей положено по закону, нужно только найти то препятствие, которое стоит между законом и этой нянечкой.

- В привязке к вашему заявлению, что вы всего добивались сами, звучит убедительно. Но я не могу не затронуть тему, которая наверняка интересует многих. А какова роль брата во всех ваших достижениях?

- У брата, как в любой нормальной семье, одна роль - брата. Вы хотите, чтобы я по полочкам разложила свою биографию?

- Ну, хотя бы основные этапы.

- Основные этапы - это занятия спортом в детстве и юности...

- Каким?

- Фигурное катание.

- Были успехи?

- Мастер спорта. Я побеждала в парных танцах на зональном чемпионате.

- Вот как. А почему не продолжили свою спортивную карьеру?

- Родители отговорили. Убедили меня, что профессиональный спорт - это не навсегда, и нужно получать профессию. Поэтому после школы я поступила в технологический институт, который теперь называется ВГУЭС. Тогда только окрыли факультет научной организации труда, в современном варианте -менеджмент. По окончании института вышла замуж и попала по распределению в швейное объединение, но через три месяца ушла в декретный отпуск... Ой, я не знаю, нужно ли так подробно?

- Ну, хотя бы пунктирно - как вы добрались до "ТУРНИФа"?

- До "ТУРНИФа" были "Камчатрыбпром" - там я работала бухгалтером, потом делопроизводителем в российско-японской кампании, затем рыболовная компания "Рыбмаркет", где я прошла все ступени - от начальника отдела кадров до заместителя генерального директора, и уже оттуда в 1998 г. меня пригласили в "ТУРНИФ". Если вы думаете, что для меня в "ТУРНИФе" была заранее подготовлена зеленая улица, то ошибаетесь. Я вам честно скажу, что родственные связи при приеме на работу для Владимира Викторовича являются скорее последним обстоятельством. Для того, чтобы встать рядом с ним, мне пришлось многое сделать и многое доказать. Для него главный критерий - это профессионализм, и к родственникам его требования гораздо выше, чем к другим сотрудникам. Не скажу, что он жесткий человек, но, как бы это объяснить, для него очень важно понятие фамильной чести. Тем более что я и в замужестве, и после развода сохранила именно нашу фамилию.

- Вы сказали, что Владимир Викторович не жесткий человек. А некоторые считали его даже жестоким, во всяком случае, во время избирательной кампании по выборам мэра Владивостока, когда публиковали отдельные факты его биографии.

- На то они и выборы. Я сама, когда начинала свою кампанию, думала: господи, а что же про меня то придумают? На удивление, ничего не придумали. Что же касается выборов мэра и конкуренции среди мужчин, то здесь борьба значительно острее, и, видимо, все средства хороши. Поэтому и выливали столько грязи. На самом деле это все далеко от действительности. Владимир Викторович во многих вопросах мягкий человек и, по большому счету, очень добрый и справедливый.

- Он случайно не за справедливость пострадал, когда лет шесть назад угодил под следствие?

- Я считаю, что да. Честно говоря, я бы не хотела отвечать на подобные вопросы, потому что их достаточно муссировали. Я думаю, что мужчина всегда должен оставаться мужчиной. Против грубости, против невежества мужчина должен вставать и делать какие- то поступки. Он вставал и делал эти поступки. Сейчас у него есть другие возможности для решения этих проблем и защиты простых людей, страдающих от чиновничьего произвола. Тогда он мог поступать только так. Думаю, что он был абсолютно прав, и я горжусь им.

- Спасибо за откровенность. Мне показалось, что она далась вам не совсем легко, - вы заметно волновались...

- Ну, я просто человек такой, всегда за все переживаю. Не потому, что боюсь сказать что-то не то, а потому, что говорю всегда то, что думаю, и доверяю людям. Доверяешь, открываешься, отдаешь, спрашиваешь сама себя - зачем ты это делаешь, а по-другому не можешь.