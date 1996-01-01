Депутаты решили не повышать себе зарплату

На последнем заседании ЗС ПК депутаты решили отказаться от повышения тарифных ставок по зарплате госслужащим в 2005 году.

Речь идет о госслужащих, оплата которым производится из средств краевого бюджета. Таким образом, депутаты добровольно отказались и от индексации собственных зарплат.

Благородство народных избранников на фоне протестующих против монетизации льготников несколько смазывает то обстоятельство, что последнее повышение тарифных ставок состоялось в конце прошлого года.

После этого повышения зарплата депутатов выросла приблизительно до 83 тысяч рублей. Пожалуй, на таких суммах, от греха подальше, действительно, можно сделать передышку.