Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Кожемяко будет управлять коряками
Экс-сенатор Олег КОЖЕМЯКО в середине января был назначен исполняющим обязанности вице-губернатора Корякского автономного округа.
Новое назначение Олега Кожемяко уже сейчас можно считать достаточно большой неожиданностью. С одной стороны, это явно не его уровень и, несмотря на обширные бизнес-интересы в местной рыбной промышленности (в частности, ему принадлежит завод в Тымлате), Олег Кожемяко вряд ли сможет извлечь ощутимую выгоду из своей новой должности. С другой - он мог претендовать на аналогичную должность в куда более "рыбной" Камчатской области. Не секрет, что во втором туре местных выборов Олег Кожемяко практически поддерживал действующего губернатора Михаила МАШКОВЦЕВА.
Сам Олег Кожемяко, почти наверняка рассматривает вице-губернаторство, как нечто среднее между "запасным аэродромом" и "трамплином" для штурма более высокой должности - руководителя Федерального агентства по рыболовству. Дело в том, что нынешний глава агентства Станислав ИЛЬЯСОВ, в свое время возглавлявший правительство Чечни и с тех пор входящий в круг доверия, может отправиться на пост губернатора Ставропольского края или другого южного региона страны.
В этих условиях Олегу Кожемяко важно быть на острие событий и "тусоваться" в рыбной и околорыбной сферах. Для этого подходит должность вице-губернатора Корякского АО. Во-первых, округ входит в число основных регионов, специализирующихся на рыбной промышленности. А во-вторых, позволит Олегу Кожемяко дистанцироваться от Михаила Машковцева, имеющего натянутые отношения с федеральных центром.
Новости тематики
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
Новости раздела
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Возраст выхода женщин на пенсию могут снизить до 60 лет
- "Луч" вернул историческое название
- Раджин поворачивается передом к Приморью
- Американские аналитики прогнозируют рост цены на нефть до $150 за баррель