Кожемяко будет управлять коряками

Экс-сенатор Олег КОЖЕМЯКО в середине января был назначен исполняющим обязанности вице-губернатора Корякского автономного округа.

Новое назначение Олега Кожемяко уже сейчас можно считать достаточно большой неожиданностью. С одной стороны, это явно не его уровень и, несмотря на обширные бизнес-интересы в местной рыбной промышленности (в частности, ему принадлежит завод в Тымлате), Олег Кожемяко вряд ли сможет извлечь ощутимую выгоду из своей новой должности. С другой - он мог претендовать на аналогичную должность в куда более "рыбной" Камчатской области. Не секрет, что во втором туре местных выборов Олег Кожемяко практически поддерживал действующего губернатора Михаила МАШКОВЦЕВА.

Сам Олег Кожемяко, почти наверняка рассматривает вице-губернаторство, как нечто среднее между "запасным аэродромом" и "трамплином" для штурма более высокой должности - руководителя Федерального агентства по рыболовству. Дело в том, что нынешний глава агентства Станислав ИЛЬЯСОВ, в свое время возглавлявший правительство Чечни и с тех пор входящий в круг доверия, может отправиться на пост губернатора Ставропольского края или другого южного региона страны.

В этих условиях Олегу Кожемяко важно быть на острие событий и "тусоваться" в рыбной и околорыбной сферах. Для этого подходит должность вице-губернатора Корякского АО. Во-первых, округ входит в число основных регионов, специализирующихся на рыбной промышленности. А во-вторых, позволит Олегу Кожемяко дистанцироваться от Михаила Машковцева, имеющего натянутые отношения с федеральных центром.