Дарькин задал Путину вопрос

Губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН обратился к президенту России с вопросом о доверии. Теперь Владимир ПУТИН должен в течение недели принять решение о возможности представления кандидатуры нынешнего главы региона на утверждение краевого парламента.

Приморские политики полагают, что господин Дарькин, первым среди региональных лидеров рискнувший обратиться к президенту с вопросом о доверии, имеет высокие шансы остаться у власти.