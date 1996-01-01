Назначение мэров - логичный шаг

Приморье фактически завершило очередную смену исполнительной и представительной власти на муниципальном уровне. В большинстве городов и районов прошли выборы глав и местных депутатских комитетов. Однако эти выборы стали только предтечей к более масштабному избирательному процессу, начало которого обусловлено стартовавшей реформой местного самоуправления.

Разобраться в этом нагромождении избирательных кампаний, а также видов на избирательное будущее мы решили вместе с председателем краевой избирательной комиссии Сергеем КНЯЗЕВЫМ.

- Сергей Дмитриевич, для начала хотелось бы уточнить, можно ли считать правомочными уже состоявшиеся выборы, если в муниципальных образованиях до сих пор перекраиваются границы в рамках реформы муниципального самоуправления?

- Абсолютно правомочны, поскольку - здесь нужно отдать должное краевым депутатам - Законодательное собрание в предусмотренные федеральным законодательством сроки осуществило все действия, опираясь на которые определены границы и статусы муниципальных образований второго уровня.

- И теперь...

- И теперь нас ждут новые масштабные выборы в муниципальных образованиях первого уровня (в селах и поселках), которые мы должны провести до 1 ноября 2005 г. Самый главный вопрос на сегодня - это единая дата для всех избирательных кампаний. Есть несколько мнений - в частности, провести выборы в начале лета или отложить их на осень.

- Вы какого мнения придерживаетесь?

- Я полагаю, что с точки зрения комфортности для избирателей и избирательных комиссий, оптимально провести выборы в октябре. Это у нас своего рода электоральный месяц. Но у некоторых краевых депутатов есть аргументы в пользу более ранних выборов. Они считают, что если проводить выборы в октябре, то пока мы подведем их итоги, которые могут не везде оказаться результативными, вновь избранные депутаты на муниципальном уровне не успеют принять уставы и выполнить все необходимые организационные действия с тем, чтобы уже с 1 января 2006 г. новые органы власти могли приступить к полноценной работе.

- Но, может, сторонники более ранних выборов и правы, если учесть масштаб предстоящего действа?

- Масштаб, действительно, впечатляет. Мы пока не просчитывали количество кандидатов, которые в итоге займут новые выборные должности, но точно знаем, что счет здесь будет идти даже не на сотни, а на тысячи человек. По предварительным данным, чтобы провести такие выборы на должном уровне, понадобится 150 млн руб.

- А стоит ли овчинка выделки? Я имею в виду, будет ли какой-то смысл на перспективу в наличии такого огромного количества выборных должностей?

- Если вы меня спросите не как чиновника, а как человека, который занимается еще и юридической наукой, то я отвечу вам, что смысл будет только в том случае, если мы через какое-то время от этой двухуровневой организации муниципальной власти перейдем к государственным формам управления в городах и районах. То есть лет через пять преобразуем муниципалитеты второго уровня в административно-территориальные единицы, где осуществляется государственная власть. Что же касается местного самоуправления, то оно могло бы быть сосредоточено исключительно в сельских населенных пунктах и поселках городского типа. Это было бы разумно. Сохранять нынешний формат, когда на муниципальном уровне выстраивается своеобразная матрешка из двух кукол, я смысла не вижу. Что это за проблемы местного значения, которые нужно делить между двумя уровнями муниципальной власти? Получается, что вопросами местного самоуправления какого-нибудь сельского населенного пункта, например, в Надеждинском районе, теперь вынуждены заниматься и сельский, и районный муниципалитеты.

- Ну а что же ЦИК и региональные избирательные комиссии не вносили свои соображения в соответствующие законопроекты, когда это было возможно?

- Мне представляется, что роль ЦИК и других избирательных комиссий в подготовке законопроекта была минимальной. Я делаю такой вывод по двум обстоятельствам. Первое, когда ЦИК активно подключают к работе над проектами, которые проходят через Госдуму, то в этом случае и мы получаем эти проекты для обсуждения. На этот раз нашим мнением никто не интересовался. Ну а второе обстоятельство, которое убеждает меня в автономном от ЦИК прохождении законопроектов, это очевидные противоречия нового ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления" некоторым положениям ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав граждан". Я не знаю, был бы этот закон лучше, если к работе над ним привлекали ЦИК, но в том, что правовая коллизия двух базовых законодательств - муниципального и избирательного - была бы исключена, у меня сомнений нет.

- А эти коллизии не обернутся в дальнейшем валом судебных исков по итогам выборов, если кого-то не устроят их результаты?

- Не думаю. Коллизионность права присуща не только российскому законодательству. Это неизбежный спутник правового регулирования, поскольку создать идеальные законы, абсолютно внутренне непротиворечивые, - невозможно. Кроме того, любая правовая система содержит не только коллизии, но и инструменты для их решения.

- Тогда хотелось бы услышать ваше мнение о самой главной коллизии - отмене прямых выборов губернатора...

- К местному самоуправлению это отношения не имеет.

- Я понимаю. Но это имеет отношение к избирательной системе, и до сих пор нет полной ясности, насколько это решение правомочно.

- На самом деле, и это широко обсуждалось, Конституция РФ не содержит норм о том, что губернаторы должны избираться населением. Так что отказ от прямого избрания глав регионов не может расцениваться как неконституционная норма. Нет здесь никаких новаций и в сравнении с зарубежным опытом. В подавляющем большинстве федеративных государств (а их сегодня в мире около 30) применяются не прямые выборы населением, а иные способы замещения должностей руководителей субъектов: назначение главой государства, утверждение им же по представлению региональных властей и даже наследование. Правда, и аналогов российского варианта в чистом виде также нет, но это уже вопрос вариации. Поэтому единственное мое сомнение в плане предложенного способа формирования топ-менеджмента исполнительной власти региона связано только с тем, что в Конституции четко прописано: субъекты РФ самостоятельно формируют свои органы государственной власти. Вот здесь законодательные оговорки, что эксклюзивным правом предлагать кандидатуры обладает только президент, а региональный парламент может быть распущен в случае неутверждения предложенной кандидатуры, не лишены юридических шероховатостей.

Кстати, аналогичные юридические сомнения вызывают и предлагаемые нормы закона по формированию нижней палаты Федерального Собрания. Меня это беспокоит гораздо больше. Переход к полностью пропорциональным выборам по партийным спискам, на мой взгляд, существенно ущемляет избирательные права беспартийных граждан, которых у нас в стране большинство. Я могу понять мотивацию идеологов законопроекта - они пытаются создать условия для нормальной многопартийной системы, но нельзя опять ущемлять интересы большинства в угоду меньшинству.

- Если нарушаются конституционные права, то, наверно, любой судебный иск имеет неплохие перспективы отменить закон-нарушитель?

- Перспективы, безусловно, отрицать не стоит. Все будет зависеть от правовых оценок, которые сформулирует Конституционный Суд при рассмотрении соответствующего обращения. Не исключено, что судьи найдут контраргументы тому, что я говорил, и если они мне покажутся убедительными, то, возможно, и я скорректирую свою позицию. Но пока мои сомнения весомы, и они есть не только у меня.

- Мне кажется, такие же сомнения присутствуют у председателя ЦИК Александра ВЕШНЯКОВА, который говорит, что лет через десять можно будет вернуться к прежнему порядку избрания глав регионов. Правда, такие вольные обращения с избирательной системой, на мой взгляд, ее несколько дискредитируют.

- Вообще-то избирательная система не самоцель, а средство достижения цели. Механизм реализации конституционных прав граждан. И если мы пытаемся менять эту систему, реформировать, совершенствовать, то криминала я тут не вижу. В конце концов, даже в футболе и хоккее правила постоянно совершенствуются - причем основным мотивом здесь служат интересы зрителей, а не игроков. Определенный консерватизм должен присутствовать, но ведь и прогресс неумолим. Главное, чтобы это был, действительно, прогресс.

- А разве наша избирательная система последние десять лет регрессировала? И почему ее изменение привязывается не к прогрессу, а к Беслану?

- По Беслану вопрос не ко мне. Что же касается системы, то я могу сказать, и вы, наверно, с этим согласитесь, что людей, абсолютно удовлетворенных не только принципами построения государственных органов власти, органов местного самоуправления, но и практикой их деятельности, просто нет. А у многих мало того, что нет удовлетворенности, так еще и присутствует элементарная озлобленность.

Поэтому, я думаю, что президент, парламент, правительство должны как-то адекватно реагировать на ту оценку деятельности институтов государственной власти, которая присутствует в коллективном сознании, общественном мнении. Назначение губернаторов - это и есть попытка адаптировать механизм государственной власти к современным условиям, к действующей российской действительности. Удачно или неудачно, грамотно или юридически сомнительно, но это вполне логичный шаг.

- Следующий логичный шаг - назначение мэров?

- Не вижу ничего невозможного на пути реализации этой идеи. Особенно если будет воплощена та концепция, о которой я говорил, - в недалеком будущем на втором уровне муниципалитетов будет осуществляться государственная власть. Тогда назначение мэров станет вполне логичным шагом, и никаких противоречий с законодательством в этом не будет.