Кировский район все еще без главы

В воскресенье в трех районах Приморья состоялись выборы глав муниципальных образований.

В Михайловском районе по итогам повторного голосования в выборах главы районной администрации победил действующий глава Анатолий ЧЕБОТКОВ, набравший 51% голосов избирателей. За частного предпринимателя, депутата гордумы Уссурийска Валерия КАНА проголосовали 39,8% пришедших на выборы.

Жители Ханкайского района избрали на пост главы директора филиала "Ханкайский" КУГП "Примводоканал" Павла ИВАЩЕНКО. В борьбе с пятью соперниками он набрал 51,6% голосов избирателей. Его ближайший конкурент - директор ООО "Ханкайстройсервис" Владимир МИЩЕНКО уступил ему более 2 тыс. голосов. В выборах приняли участие 65,8% от числа зарегистрированных избирателей.

Кировский район - пока без главы. Из 8 кандидатов явное преимущество (29%) получила действующий глава Валентина МУХАМЕДИЕВА, за ней директор детского военно-патриотического клуба "Патриот" Юрий ИВАШКО с 15% голосов пришедших на выборы кировцев.