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Семейный подряд Николаева

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Партизанск все же смог сохранить свой самый главный нематериальный актив - депутата с фамилией Николаев. Правда, теперь он будет не мужского, а женского пола. В минувшее воскресенье на дополнительных выборах депутата Законодательного собрания убедительную победу одержала сестра мэра Владивостока Владимира НИКОЛАЕВА - Виктория.

Сразу после своей победы на выборах главы столичной администрации и официального сложения полномочий депутата от Партизанска Владимир Николаев публично обещал своим невольно кинутым избирателям не забывать их и даже проследить, чтобы в будущем у них появился достойный представитель на краевом уровне.

Правда, искать этого "самого достойного" мэру Владивостоку, похоже, долго не пришлось. Семья, как говорится, дело святое не только у итальянских мафиози, но и у российских чиновников. Именно поэтому официальным кандидатом от Владимира Николаева и ОАО "ТУРНИФ" стала его сестра -Виктория НИКОЛАЕВА, которая в минувшее воскресенье, набрав 53,10% голосов, смогла без особых проблем унаследовать должность депутата Законодательного собрания от 23-го избирательного округа.

Кроме почти полной ассоциации с братом (помимо фамилии Виктория Николаева накануне выборов смогла обзавестись звучной должностью "заместитель генерального директора ОАО "ТУРНИФ") краеугольным камнем ее успеха стало отсутствие других реальных кандидатов. Среди соперников Виктории Николаевой значилось два частных предпринимателя, юрист местного МУПа по добыче угля, гендиректор крестьянского хозяйства и депутат Думы города Владивостока Александр ПРИХОДЬКО.

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