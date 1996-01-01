Мэр Находки меняет команду

Нынешний мэр Находки Олег КОЛЯДИН значительно обновил свой аппарат. Об этом он сообщил представителям городских и краевых СМИ на прошедшей в администрации города встрече, посвященной Дню российской печати.

Из прежних вице-мэров на своем посту остался Александр АЛЕКСАШКИН, курирующий вопросы ЖКХ и жизнеобеспечения города. Перед ним поставлена задача реорганизовать Жилкомхоз и принять меры по сокращению непроизводительных затрат на производство услуг ЖКХ. По словам Олега Колядина, сегодня непроизводственные потери в этой сфере составляют ежесуточно до 1,5 млн руб., около 16 тыс. тонн воды теряется через порывы теплотрасс. По информации мэра, из средств городского бюджета выделен первый миллион рублей на приобретение труб, задвижек, необходимых материалов, а также проведение ремонтных работ на трассах.

Первым вице-мэром назначен Сергей БАСТРАКОВ, который сменил на этом посту Михаила ПАНЧЕНКО. Вице-мэром, в ведении которого - вопросы градостроительства, архитектуры, комитета по управлению имуществом, назначен гендиректор промышленно-строительной компании "Пилигрим" Вячеслав МЕЙН, известный не только своей предпринимательской, но и благотворительной деятельностью. Его компания перечисляет средства на строительство Собора иконы Казанской божьей матери, детского дома, финансирует развитие спорта в Находке. Так, на собственные деньги компания приобрела искусственное покрытие стоимостью 100 тыс. евро для футбольного поля. Первое задание, которым будет заниматься вице-мэр, касается организации зоны отдыха в районе озера Соленого, расположенного в городской черте. Еще один вопрос - подготовка пляжей к летнему отдыху.

В аппарат мэрии введена должность вице-мэра по правовым вопросам и связям с правоохранительными органами. Эту должность занял Александр ШИБАЛОВ, который, по информации Олега Колядина, будет осуществлять связь с краевой администрацией и каждым подразделением правоохранительных органов.

Социальный блок в находкинской мэрии будет курировать Олег СЕРГАНОВ, предприниматель из Ливадии.