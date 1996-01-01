Депутаты начнут работать над новым Уставом

В рабочую группу по подготовке новой редакции Устава Приморского края войдут председатель ЗСПК СОПЧУК С.А., председатель комитета по региональной политике и законности МОРОЗОВ Н.А., начальник правового управления ЗСПК СОКОЛОВ В.В., представители краевой администрации и краевой избирательной комиссии. Персоналии будут названы после рассмотрения вопроса на заседании Законодательного Собрания 26 января.

Решение о создании рабочей группы по подготовке нового Устава Приморского края было принято на заседании комитета ЗСПК по региональной политике и законности. В течение трех месяцев будет разработана новая редакция устава. По словам Николая Морозова, новый Устав станет логическим итогом работы Законодательного собрания третьего созыва.

Депутаты предлагают прописать в новом уставе основные права граждан. Такая попытка предпринималась прежде в краевом Законе "О защите прав потребителей в сфере жилищно-коммунального хозяйства", но тогда положения закона были оспорены в судебном порядке. По мнению депутатов комитета по региональной политике и законности, если конституционные права граждан получат прописку в новом уставе, то приморцы смогут защищать их прямо в Уставном суде.