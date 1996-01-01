Путин должен уйти

В январе 2005 г. исполнилось 5 лет с тех пор, как страну возглавил Владимир Путин. Доктор экономических наук, руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин выставил свои оценки "пятилетке Путина" и поделился с журналистами своим видением экономических и политических достижений властей за истекший период.

Вначале он счел необходимым отметить, что прошедшие 5 лет стали для России наиболее успешными за последние 100 лет. В период с 2000 по 2004 гг. на 38% вырос ВВП, почти в 10 раз увеличились золотовалютные резервы, инфляция была снижена более чем в 3 раза. На этом парадная преамбула закончилась. Оценивая итоги прошедшего года, М. Делягин обозначил целый ряд тревожных тенденций в развитии страны. В 2004 г. впервые за годы реформ прекратилось снижение инфляции. Летний кризис показал неустойчивость банковского сектора. Бегство капитала, сократившееся в 2003 г. по сравнению с 2000 г. более чем в 10 раз - до $2,3 млрд, в 2004 г. выросло до $12 млрд, т.е. более чем в 5 раз. Наблюдается стагнация на фондовом рынке, который напуган агрессией силовой олигархии и инсайдерством силовых структур государства.

Один из важнейших экономических показателей - доходы населения. И здесь ситуация не внушает оптимизма. "Нефтедоллары не служат бедным". Доходы населения росли за счет богатых. В результате ранее незначительно снижавшийся разрыв в доходах в 2004 г. вырос с 13,8 до 14,4 раз, достигнув максимального уровня после 1994 года. На 20% снизились инвестиции в нефтедобычу, в 2007 г. ожидается снижение добычи газа. Печально и будущее экспорта вооружений - Россия не успевает за технологическим прогрессом в этой области. "Государство старательно ерзало на сырьевой игле, насаживаясь на нее все глубже, и в 2004 г. развитие событий показало, что дальнейший ресурс развития в рамках экспортно-сырьевой модели исчерпан, - говорит Делягин. - Рост мировых цен на нефть почти на 30% сопровождался замедлением темпов экономического роста".

Хорошо известно, что экономические проблемы зачастую возникают в результате политических просчетов, и взаимосвязь между этими областями значительнее, чем это видится на поверхности. По мнению Михаила Делягина, сегодня государство полностью освобождено Путиным от ответственности перед населением. Демократия практически полностью искоренена, а бюрократия получила полную свободу в обмен на лояльность. "Портрет президента на стене действует так же, как в средние века действовала индульгенция", - говорит экономист. По его словам, вся политика последних лет сводится к возрождению Советского Союза без КПСС и без идеологии, к мечте об авторитарной модернизации. "А она невозможна в принципе, потому что нынешние элиты сформировались за счет разрушения и разграбления собственной России. И эти элиты не способны испытывать ответственность перед собственной страной, - полагает Делягин. - Возник жуткий симбиоз либеральных фундаменталистов и силовых олигархов. Они друг из-под друга выдергивают стулья, но при этом находятся в единой связке".

Однако запас прочности у России по-прежнему очень велик и будет размыт только к осени 2006 года - это показывают математические модели. Но: "Есть три фактора, которые математически оценить невозможно. Во-первых, глупость и безответственность руководства страны. Мы это видели на примере дестабилизации банковской системы с мая по июнь прошлого года. Никакого злого умысла в этом кризисе не было. Он был вызван исключительно бескорыстной и честной глупостью. И бескорыстным непониманием своей ответственности за банковскую систему. Второй фактор - рост аппетитов силовой олигархии. Наконец, третий фактор, который будет подрывать экономику России, - это рост конфликтов внутри руководства страны", - полагает эксперт.

Разрушительные процессы, по мнению Делягина, начались с апреля 2004 г., когда Владимир Путин "окончательно и полностью освободился от влияния "семьи", но с ним, по какому-то мистическому совпадению, и от остатков компетентности". Иллюстрацией этого тезиса, по словам Делягина, является паралич правительства под видом административной реформы, деградация спецслужб, пенсионная, жилищная и социальная реформы, ухудшающие положение населения. Также об этом свидетельствует форсирование реформы образования, предусматривающей полное прекращение бесплатного образования, подготовка реформы здравоохранения, по сути отменяющей бесплатную медицинскую помощь, подготовка реформы науки. "Разграничение полномочий между различными уровнями власти кончилось удушением регионов. Военно-полицейский перегиб в бюджете, прекращение содержательных рассмотрений документов в Госдуме - на обсуждение поправки дается 1 минута каждой фракции. Нелепая, неосуществимая политическая реформа, и, наконец, ссора с Западом", - отметил Делягин.

По наблюдениям Михаила Делягина, в стране нарастают насилие и страх: "Страх беспочвенный, который уже превращается в фобии, который просто расшатывает психику людей. Такое впечатление, что если при Ельцине страной правила "Семья", то сейчас ею правит "Бригада". По словам экономиста, Путин объявил войну сразу всем: бедным - ударив по ним "монетизацией льгот"; бизнесу - при помощи силовых структур; региональным - элитам законом о назначении губернаторов; Западу - открытым отказом от демократического пути развития; даже собственным правоохранительным органам - лишив их льгот. "Путин грамотный политик и хороший интуитивист, - говорит Делягин. - Я думаю, что через какое-то время он сменит правительство, уберет доставшего всех Зурабова и невинного Фрадкова. Он задобрит силовиков, найдет деньги на ветеранов, выплатив им большие, по их меркам, деньги к 60-летию Победы или к 23 февраля, но это не изменит ситуацию в принципе".

Выводы, которые делает Делягин, неутешительны для действующей администрации. "Путин - безнадежный политик. Помочь ему нельзя, он обречен. Он затягивает страну в новое Смутное время. Чем раньше он уйдет в отставку, тем менее разрушительным будет системный кризис. Добиваться отставки Путина всеми доступными методами, разумеется, в рамках закона -задача всех здоровых и ответственных сил России. Путин должен уйти, пока не поздно", - резюмировал Делягин.