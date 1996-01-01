Пушкарева заменят в апреле

Избирательная комиссия Приморского края приняла решение о назначении дополнительных выборов депутата Законодательного собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу № 24.

Назначение дополнительных выборов обусловлено досрочным прекращением полномочий депутата ЗакСа Игоря ПУШКАРЕВА, избранного представителем Приморского края в Совете Федерации РФ. Выборы назначены на 17 апреля 2005 года. Также на заседании крайизбиркома был рассмотрен вопрос о ходе подготовки к проведению выборов депутата Законодательного собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу №23. Выборы здесь назначены на 23 января 2003 г.