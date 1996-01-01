Дружбу двух Корей крепят во Владивостоке

Во Владивостоке прошел Международный симпозиум "Мир и процветание в Северо-Восточной Азии", организованный по инициативе южнокорейских парламентариев. Они захотели обсудить проблему взаимовыгодного сотрудничества двух Корей с Россией. Мероприятия похожей тематики проходили минимум дважды, и каждый раз северокорейская сторона их игнорирует.

Сближение обеих Корей действительно выгодно и России, и Приморью. От них зависят судьбы многих больших проектов, в частности соединение Транссиба с Транскорейской железной дорогой.

В свете же всеобщего интереса к углеводородным ресурсам Сибири и Дальнего Востока примечательным выглядит высказывание профессора ПАН СОН СИКА: "Бюджет нашего правительства, расходуемый на поддержку предприятий, участвующих в зарубежных проектах, связанных с разработкой нефтяных месторождений, составляет не более 5,5% от помощи всей энергоотрасли Кореи. Необходимо увеличить эту долю, прежде всего для укрепления сотрудничества с Россией, если мы хотим играть ведущую роль в экономике СВА.

Необходимы усилия на правительственном уровне для решения проблемы энергоресурсов и прокладки газопровода. Россия увязывает разработку ресурсов с Сибирью и Дальним Востоком, и тут конкуренция Японии и Китая острая как никогда. Тут у меня такое ощущение, что у Кореи нет стратегии и она лишь пытается подладиться под сотрудничество Китая, Японии и России. Если мы хотим добиться лидирующей роли в СВА, Южная и Северная Кореи должны занять позицию центрального игрока".

Так что нашей стране вполне можно сыграть на острой конкуренции вокруг российских нефти и газа.