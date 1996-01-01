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Губернатор хочет детей

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В минувшую пятницу в конференц-зале администрации Приморского края состоялась торжественная церемония вручения ключей первым в этом году семьям, получающим жилье по краевой целевой программе "Квартира молодой семье". Радостное событие коснулось на этот раз 77 семей из 15 муниципальных образований - это Арсеньев, Большой Камень, Надеждинский, Хорольский, Чугуевский, Яковлевский районы и др.

Губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН отметил, что Приморье сегодня занимает довольно приличное пятое место по реализации программы жилья для молодежи среди других субъектов РФ. Всего в этом году жилье по этой программе получат 272 приморские семьи. При этом есть особое пожелание краевой администрации, чтобы программа обязательно дошла до каждого муниципального образования. Что особенно ценно, сегодня в ее рамках не только предоставляют квартиры в многоэтажках, но и дома на селе.

Сергей Михайлович выразил надежду, что, получая новое жилье на выгодных условиях, молодежь постарается улучшить в крае демографическую ситуацию, что в молодых семьях, получивших жилье, будут рождаться дети. Он отметил, что для поддержки программы были выделены деньги, которые заработали все приморцы, что частично они оторваны даже от пенсионеров, инвалидов и сирот. Надо полагать, молодые семьи должны оправдать эти жертвы и подарить своему краю и губернатору желанных детей.

Кстати, рождение каждого ребенка для участников программы выгодно еще и тем, что позволяет получить субсидию на частичное погашение кредита по полученной квартире. Ведь по условиям участниками этой краевой программы могут быть молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, в которых один из супругов не преодолел 30-летний барьер. Им предоставляется беспроцентный возвратный кредит на приобретение жилья, который они должны погашать ежемесячными выплатами, не превышающими 30% совокупного семейного дохода. Кстати, все молодые семьи, получившие жилье по краевой программе, аккуратно платят по полученным ими кредитам.

Краевая программа "Квартира молодой семье" рассчитана до 2010 г. Если в предыдущие два года по ней в целом было инвестировано 400 млн рублей, то только в этом году на приобретение жилья для молодежи предусматривается направить 300 млн руб.

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