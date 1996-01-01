Делегация Конгресса США прибыла в Хабаровск

В понедельник в Хабаровск чартерным рейсом из Америки прибыла делегация комитета Палаты представителей по вооруженным силам Конгресса США.

Как сообщили редакции "ЗР" в Хабаровске" в Генеральном консульстве США во Владивостоке, целью делегации является посещение пяти стран (России, Северной Кореи, Южной Кореи, Китая и Японии), вовлеченных в шестисторонние переговоры по стабилизации и сохранению безопасности в Северной Корее. Также делегация планирует посетить Юго-Восточную Азию, куда они доставят медицинские материалы в помощь пострадавшим от цунами.

Во время предыдущего визита этой делегации в мае 2003 года был начат не официальный, но конструктивный диалог между Соединенными Штатами и Северной Кореей. Задача нынешнего визита - укрепить имеющиеся взаимоотношения и довести их до уровня законодательных ветвей власти остальных пяти стран. Во вторник конгрессмены улетают из Хабаровск в Пхеньян.