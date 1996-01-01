Острова "разоружены"

На двух амурских островах под Хабаровском завершен демонтаж армейских сооружений и танковых огневых точек.

Об этом сообщает "Восток-Медиа" со ссылкой на штаб Дальневосточного военного округа. Демонтаж проведен в связи с тем, что почти 130 квадратных километров двух островов Большой Уссурийский и Тарабаров предполагается передать китайской стороне после ратификации соглашения по урегулированию пограничной проблемы между Россией и КНР.

Сроки окончательного вывода войск и техники с этих островов будут названы после ратификации соглашения.