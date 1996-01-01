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Ишаев ищет премьера

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Правительству края необходимы председатель и представитель в Москве. Об этом накануне нового года заявил губернатор Виктор ИШАЕВ, озадачив слушавших его журналистов. Как-то привыкли в Хабаровске, что он сам успешно совмещает эти две функции, заодно экономя бюджетные средства на содержание двух, совсем не дешевых, чиновников. Но, как видно, экономить дальше стало нецелесообразно.

Московского представителя губернатор ищет относительно давно. А после событий прошлого года, сосредоточивших власть в руках федерального центра, особенно тщательно. Только никак не может найти подходящей кандидатуры. Нужен не просто достойный человек, но прежде всего такой, перед кем бы открывались двери, за которыми решаются самые насущные вопросы: распределение денег, ресурсов и полномочий.

С кандидатурой председателя правительства легче. В Хабаровске воспитана целая плеяда толковых управленцев, хорошо знающих край и не демагогов. Вопрос только в том, кого выберет хозяин. Однако более насущен другой: зачем это нужно Ишаеву?

Кто-то поговаривает о том, что Виктор Иванович уже задумывается о преемнике. Другие считают, что Ишаев хочет освободить себя от излишних обязанностей, переложив их на новых функционеров. Третьи уверены в том, что губернатор хочет обеспечить стабильность работы краевой машины власти при любых колебаниях политической почвы. Тем более, что уже весной, когда президент начнет назначать и утверждать губернаторов, ожидаются довольно сильные толчки.

Московские эксперты, однако, не считают позиции хабаровского губернатора слабыми. Центр политических технологий, например, провел экспертный опрос, посвященный оценке влияния российских региональных лидеров и их перспективам сохранить свои посты в результате назначения Президентом России. Оценка шансов губернаторов на назначение проводилась по пятибалльной шкале. Так вот, В. Ишаев занял первое место по "дальневосточному списку", набрав 4,07 балла.

Факторами успеха для губернаторов эксперты считают доказанную Москве социально-политическую стабильность региона, прочные отношения с Кремлем и личную популярность, продемонстрированную на последних выборах. Последний фактор может реально сделать действующего губернатора безальтернативной фигурой, против которой даже при желании в Кремле не смогут возразить. В то же время многие эксперты отмечают, что некоторые губернаторы могут и не пойти на новый срок, в добровольном или добровольно-принудительном порядке договорившись с центром о назначении преемника.

Так для чего же Виктор Ишаев затеял перемены в своем правительстве? Сам он, по обыкновению, молчит об истинных мотивах своих поступков.

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