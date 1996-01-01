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Холодный душ трезвого расчета
По возращению из Москвы с заседания Госсовета РФ губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ на пресс-конференции, проведенной в конце 2004 года, сообщил об обращении Президента РФ Владимира ПУТИНА к главам регионов подготовить свои предложения по распределению полномочий между федеральной и региональной властью.
В частности, как отметил Виктор Ишаев, главам регионов было предложено очертить круг вопросов, которые они сочли бы целесообразным взять под свою юрисдикцию. Помимо этого, Президент РФ выразил неудовольствие выполнением на местах федеральных целевых программ (ФЦП). Губернаторам была предложена большая самостоятельность в распоряжении капитальными вложениями, сумма которых после объединения средств федеральных адресных инвестиционных программ и средства Фонда регионального развития, возрастет с 13 млрд руб. до 62 млрд руб.
Все вышеперечисленное звучало бы очень оптимистично, в том числе и для Хабаровского края, остро нуждающегося в материальной помощи из центра (дефицит консолидированного бюджета за девять месяцев 2004 года составил 2,435 млрд руб., что в процентном соотношении равняется 241,5% к аналогичному периоду 2003 года), если бы не одно "но". Как сообщает газета "Ведомости" от 28.12.2004 года один из архитекторов реформы системы органов власти, глава Южного федерального округа Дмитрий КОЗАК предлагает увязать степень самостоятельности региональных и местных властей с размерами финансовой помощи из вышестоящих бюджетов. В предложениях Козака, внесенных в правительство, предусмотрены независимый публичный аудит бюджетов регионов и муниципалитетов, ограничение на объем долга и величину дефицита их бюджетов, а также ограничение уровня зарплаты госслужащих и штатной численности органов власти. Кроме того, губернаторам потребуется согласовывать с Москвой назначение и увольнение своих профильных заместителей и руководителей финансово-экономических подразделений администрации. И в дополнение к этому, за центром будет закреплено запрета финансирования функций, не возложенных на регионы федеральным законом.
Вступление в силу всех вышеизложенных предложений, по сути, заставит губернаторов регионов забыть о временах "игры в демократию". Правила новой игры суровы - мы вам деньги, вы нам власть. В этом случае перед краевой администрацией встанет новый вопрос. Так как речь идет уже не о наделении регионов дополнительными полномочиями, а об урезании у них существующих - захочет ли местная власть расстаться с частью из них в обмен на дотации краю, которые она рассчитывала получить взамен на введение в регионе частичной монетизации льгот?
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