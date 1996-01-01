В Приморье появится Красная книга

Краевые законодатели предлагают профинансировать издание Красной книги Приморского края.

С инициативой предусмотреть в проекте краевого бюджета на 2005 год средства на издание Красной книги Приморского края выступил комитет Законодательного Собрания Приморского края по продовольственной политике и природопользованию. Как сообщил председатель комитета Сергей СИДОРЕНКО, необходимая для этого научная база приморскими учеными уже разработана. Планируется издание двух томов Красной книги, посвященных, соответственно, флоре и фауне Приморья. По мнению депутатов, тираж книги должен быть достаточным, чтобы это издание стало доступным для подрастающего поколения, попало в каждую приморскую школу и библиотеку. По подсчетам специалистов на издание одного тома Красной книги Приморского края необходимо 2 млн. руб. Эту сумму депутаты предлагают включить отдельной строкой в раздел "Охрана окружающей среды и природные ресурсы" проекта краевого бюджета на 2005 год.

По своему биологическому разнообразию Приморье является уникальным регионом. Значительным оказался и перечень редких, находящихся под угрозой исчезновения, объектов растительного и животного мира. В Красную книгу Приморского края попадут 283 вида животных и 343 вида растений. Многие из них, такие как амурский тигр, леопард, японский журавль, дальневосточная черепаха, занесены в Российскую Красную книгу.