Генконсул США ратует за экономическое сотрудничество

Новый генеральный консул США во Владивостоке Сильвия Рид КУРРАН попытается вдохнуть новую жизнь в экономические отношения между США и российским Дальним Востоком.

«Мне очень хочется надеяться, что за время моей дипломатической миссии увеличится как экспорт, так и импорт между нашими странами, - заявила Сильвия Рид Курран на пресс-конференции, которая прошла по поводу ее назначения. - Кроме того, я надеюсь, что будет возобновлено прямое воздушное сообщение между США и Дальним Востоком. Это будет способствовать не только развитию деловых связей, но и туризму. Этот вопрос не так давно во время своего визита в Приморье обсуждала с властями делегация сенаторов штата Аляска. Официальных переговоров еще не было, но по возвращении из России сенаторы должны провести переговоры с авиакомпаний Alaska airlines. Кроме этого, мне бы очень хотелось видеть здесь больше франшиз американского бизнеса».

Есть интерес у американских компаний и в участии в подготовке к саммиту АТЭС. «США являются очень активным участником АТЭС, - сказала г-жа Курран. - И если американским компаниям была предоставлена возможность участвовать в различных проектах по подготовке к саммиту, мы бы это приветствовали».

К своим обязанностям Сильвия Рид Курран приступила 7 октября 2010 г. За это время она уже посетила Южно-Сахалинск, Хабаровск, Находку и провела ряд официальных встреч с представителями власти и деловых кругов региона.