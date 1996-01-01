Чей костяк в Молодежном совете?

На минувшей сессии ЗК ПК депутаты не смогли утвердить Положение о Молодежном совете. Они не нашли консенсуса по вопросу, стоит ли допускать в молодежный парламент чиновников.

Принятие документа означало бы существенные изменения в деятельности совета. Вместо 15 человек в него входил бы 21 член с правом решающего голоса.

В составе МС есть чиновники «Белого дома» - в том числе и его председатель Александр ЛОГУНОВ, курирует в краевой администрации привлечение волонтеров к саммиту АТЭС. Как отмечает PrimaMedia, депутаты дискутировали о том, в какой мере те или иные положения о МС отвечают интересам молодежи.

В защиту МС в нынешнем виде выступил его председатель Александр ЛОГУНОВ. Он отметил, что госслужащие составляют «костяк» нынешнего состава совета, многое знают и умеют. Депутат Валентин ДУБИНИН призвал Логунова «быть скромнее», а коллег - «не играть в политику, на чувствах молодежи, а заниматься делом». В результате при необходимых 21 голосе «за» законопроект набрал только 18.