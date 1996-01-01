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В друзьях согласие есть

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Подписано соглашение о сотрудничестве между Приморским отделением партии экс-мэра Владивостока Виктора ЧЕРЕПКОВА и Приморской правозащитной региональной организацией «Товарищество Инициативных Граждан Региона», сообщил Primamedia заместитель Черепкова Денис ГОЛОВЧАН.

Представители двух оппозиционных сил решили бессрочно объединить свои усилия для «консолидации сил по защите прав и отстаиванию интересов граждан России на всех уровнях власти». Приоритетными целями соглашения стороны ставят «контроль за соблюдением гражданских и конституционных прав граждан, построение гражданского общества, улучшение уровня жизни и правового статуса граждан Российской Федерации».

Для их достижения участники соглашения обязуются оказывать друг другу информационную, юридическую и любую другую посильную поддержку. Также черепковцы и «тигры» намерены оказывать друг другу содействие в проведении различных программ и мероприятий, если они не будут противоречить уставным целям их организаций.

- Я уже говорил о том, что партия создала ряд стратегий, одна из них - «Гражданский контроль», куда уже вошли ряд движений. С нами недавно связывалась одна из партий в Приморском крае. Мы пока не будем её называть, потому что сейчас решаются вопросы о подписании ещё одного соглашения. 10 сентября у нас была введена новая должность - Координатор по организации выборов в Приморском крае, уже обсуждаются кандидаты на выборы 2011-2012 гг. - сообщил Денис Головчан.

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