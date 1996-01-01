Зам мэра займется вопросами образования, спорта и молодежи

С 25 октября 2010 года в соответствии с распоряжением главы города Игоря Пушкарёва на должность заместителя главы администрации назначена Наталья Мальцева, ранее работавшая в должности начальника управления по делам молодежи администрации Владивостока.

Теперь в сферу ее ответственности входят вопросы образования, спорта, молодежи и комиссии по делам несовершеннолетних, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.