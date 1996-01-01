Последнее слово губернатора

Полноценный предвыборный отчет довелось выслушать журналистам на итоговой пресс-конференции губернатора Сергея ДАРЬКИНА в самом конце прошлого года. Эпохальную значимость последнего официального мероприятия "белого дома" в 2004 г. подчеркивало и присутствие на пресс-конференции всех заместителей губернатора. Впрочем, вице-губернаторы большей частью помалкивали: неужели и их заворожила нарисованная в докладе Сергеем Михайловичем грандиозная картина произошедших и предстоящих в крае перемен?

Прежде всего, эти перемены касаются краевого ЖКХ. По словам губернатора, за последние три года краевая администрация вложила в реорганизацию ЖКХ почти 3,5 млрд руб., и это позволило уже сегодня создать в крае переизбыток электроэнергии, а также полностью отказаться от закупок дальнепривозных бурых углей. Все проблемы коммуналки решить, конечно, не удалось, но ситуация достаточно стабильная, о чем свидетельствует и ликвидация водного кризиса во Владивостоке. Благодаря принятым системным мерам в краевом центре на 10% снижены утечки воды, а построенные водозаборы обошлись в 10 раз дешевле предлагавшегося строительства Пушкинской депрессии. Краевая администрация намерена и дальше вкладывать в ЖКХ до 20% бюджетных расходов и уже в 2005 г. перечислить "Примтеплоэнерго" 800 млн руб. дотаций на снижение тарифов за тепло.

Тут, наверное, следует сделать небольшое отступление, чтобы не превращать наш отчет о выступлении губернатора в официальный пресс-релиз. Ситуация в крае с прохождением отопительных сезонов, в которых подготовке ЖКХ отводится ключевая роль, и в самом деле выглядит гораздо лучше, нежели три года назад. Однако стоит отметить, что из 3,5 млрд руб., вложенных в ЖКХ, почти 2 млрд сгорели в топках того самого "Примтеплоэнерго", которому в этом году перепадет еще почти миллиард. Это примечание весьма важно, если учесть заявление губернатора, что он пока не намерен передавать ЖКХ на баланс муниципальных образований, несмотря на стартовавшую реформу по разделению полномочий.

- Я не уверен, что они готовы выполнять эту функцию, - объяснил он свое решение.

Однако есть мнение, причем внутри самой краевой администрации, что неуверенность губернатора больше связана не с профессиональными способностями глав муниципальных образований, а именно с черной дырой в виде "Примтеплоэнерго". Понятно, что муниципальные образования не будут принимать на себя долги коммунального монстра, но и списать их росчерком губернаторского пера также не представляется возможным. В этой связи в "белом доме" вполне серьезно рассматривают версию о приватизации предприятия. Желающие, скорее всего, найдутся. Приватизационная привлекательность "Примтеплоэнерго" заключается не в перспективах его высокой рентабельности, а в возможности прокручивать через него огромные бюджетные средства, что автоматически гарантирует непосредственным участникам этого процесса весьма солидные барыши.

Еще один нюанс, оставшийся за рамками губернаторского доклада, связан с тем, что в крае образовался переизбыток дорогой электроэнергии, тогда как на рынке ФОРЭМ стоимость одного кВт/ч ниже. Да и заявлению о ликвидации водного кризиса во Владивостоке нужно придать все-таки менее пафосный характер, напомнив, что не в последнюю очередь он стал возможен благодаря бездействию краевых властей, которые начали строить водозаборы через полгода после начала кризиса, а ликвидация утечек воды на 10% означает, что через городские трубы по-прежнему уходит в землю более 20% подаваемой воды. Если верить утверждениям той же краевой администрации, что при КОПЫЛОВЕ эти утечки составляли больше 30%.

Из других достижений краевых властей за отчетный период губернатор отметил стабилизацию работы рыбной отрасли.

- Нам удалось не только восстановить рыбоперерабатывающие предприятия края, но и построить четыре новых, - сообщил губернатор. - Ну а самое главное, теперь распределение рыбных ресурсов абсолютно не зависит от чиновников.

Почти в норму пришла и краевая промышленность, где долги по зарплате снизились с 1,1 млрд руб. до 400 млн. В области культуры заработали сельские клубы. Вроде бы существенный сдвиг произошел и по части массового спорта - в 2004 году Приморье заняло 5-е место на Всероссийской спартакиаде трудящихся. Кстати, пятое место для края, похоже, становится некой знаковой вехой. По финансированию целевой программы "Молодая семья" мы также пятые в России.

Ну и, наконец, о громадье планов. В первом полугодии 2005 г. губернатор надеется завершить строительство третьей очереди Некрасовского путепровода во Владивостоке. В 2005 г. будет начато строительство угольного и нефтяного терминалов в порту Восточный, а также газораспределительного комплекса в порту Зарубино. В ближайшее время, по договоренностям губернатора с руководством "Аэрофлота", в край будут летать четыре "Ту-204" и несколько "Боингов", которые каким-то образом должны повлиять на стоимость авиабилетов в сторону уменьшения. Остальные планы простираются несколько дальше текущего года. Например, завершение строительства трассы Раздольное-Хасан планируется на 2006 г.

Завершив доклад на столь мажорной ноте, губернатор предложил журналистам задавать любые вопросы, в том числе и самые неприятные. Неприятных вопросов, несмотря на праздничное настроение, оказалось, на удивление, многовато. Журналистов интересовало, в частности, отношение губернатора к работе администрации Владивостока по ликвидации уже другого кризиса - снежного, законность поборов с туристов и челноков на переходе Пограничный-Суйфуньхэ в пользу Фонда деловых инициатив, завышенная стоимость квадратного метра жилья в рамках программы "Молодая семья", эффективность использования бюджетных средств, которые перечисляются подрядчикам без конкурсов и тендеров и, конечно же, вопрос о возможной добровольной отставке губернатора в связи с новым порядком их избрания.

Любопытно, кстати, что, отвечая на вопрос об отставке, Сергей Михайлович фактически отказался от своих прежних комментариев на предмет того, что не видит необходимости в добровольном досрочном уходе. В январе у нашего губернатора состоится плановая встреча с президентом Владимиром ПУТИНЫМ, после которой он и определится с решением. Читай, решение примет президент. Что же касается постснегопадного коллапса во Владивостоке, то Сергей Михайлович назвал его почему-то отголоском неэффективного расходования средств прежней городской администрацией. Правда, заметив, что его ответ, мягко говоря, не совсем удовлетворил журналистов, губернатор тут же добавил, что ошибки в работе нынешних городских властей, конечно, есть и край будет помогать им эти ошибки исправлять.

По поводу завышенных цен на "программное" жилье губернатор заметил, что готов купить любую квартиру в новом доме, если квадратный метр в нем будет стоить меньше 16 тыс. руб. Вопрос о поборах на границе Сергей Дарькин переадресовал тем, кто эти поборы осуществляет, то есть Фонду деловых инициатив. А вот по конкурсам и тендерам получился почти полноценный скандал. Сам губернатор заверил присутствующих, что ни один рубль бюджетных денег вне конкурса не проходит. Но тут в разговор неожиданно вступил вице-губернатор Борис ГЕЛЬЦЕР, который заявил, что газетные публикации на эту тему, в частности касающиеся здравоохранения, носят заказной характер. Как назло, некоторые из авторов этих статей присутствовали в зале и тут же изъявили желание передать губернатору все необходимые материалы по означенной теме. Губернатор с предложенными материалами ознакомиться согласился, и на такой примиряющей ноте всем осталось только поздравить друг друга с Новым годом. Что мы и делаем.