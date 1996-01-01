Американский генконсул посетила Надеждинский район

Генеральный консул США во Владивостоке Сильвия Рид КУРРАН побывала в гостях у председателя Думы Надеждинского района, известного в Приморье общественного деятеля Валентина ПАКА в селе Вольно-Надеждинское.

Визит генконсула носил ознакомительный характер, а потому диалог собеседников касался профессиональной, общественной и творческой жизни Валентина Петровича. Особенный интерес гостья обнаружила к работе Валентина Пака по развитию малого бизнеса в условиях небольшого - в масштабах Приморья - района, к просветительской деятельности руководителя корейской диаспоры края в сфере культуры и искусства, а также к его усилиям по укреплению межнациональных связей как в России, так и за рубежом.

«Мне было очень интересно встретиться с господином Паком и познакомиться с его опытом успешного бизнесмена и активного политика. Одна из целей, которые я ставлю перед собой как новый Генеральный консул – это укрепление деловых и культурных связей между США и Дальним Востоком России. Мы соседи, а соседи должны жить в гармонии и сотрудничать друг с другом», - рассказала «ЗР» Сильвия Рид КУРРАН.