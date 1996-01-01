Молодые поставили политикам неудовлетворительную оценку

Проведенные по инициативе Законодательного Собрания депутатские слушания на тему «О развитии молодежной политики в Приморском крае» показали странную картину.

С одной стороны, вице-губернатору Александру ШЕМЕЛЕВУ едва хватило полчаса, чтобы дать понять, что «столько всего дел, что за 10 минут не рассказать». С другой, под работу с молодежью докладчик прибавил и культуру, и образование, и здравоохранение, и спорт высоких достижений. Так, по докладу выходило, что чемпионом гребец Иван ШТЫЛЬ стал исключительно благодаря молодежной политике администрации края в 2009 г.

Для Приморья вопрос молодежной политики отнюдь не праздный. В крае живет 535 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, это 27% населения. При этом принятый в 2009 г. закон «О молодежной политике в Приморском крае» де-факто не работает. В Управлении внутренней политики за работу с молодежью отвечает один специалист, и тот работает на полставки. Бюджетные деньги расходуются странным образом, тому пример - уголовное дело по факту исчезновения более 11 млн руб. на проведение Года молодежи. И вряд ли в заслугу молодежной политики можно отнести фактическое невыделение предусмотренных в бюджете края в 2010 г. средств на программу «Квартира молодой семье».

При этом вице-губернатор края Александр Шемелев отчитывался об исполнении молодежной программы. По сути, о том, чего нет. Потому что еще в июле прокуратура края провела проверку соблюдения законодательства о молодежи, и прокурор внес в адрес губернатора представление об устранении нарушений в законодательстве о молодежи и разработке краевой целевой молодежной программы. Эта программа только-только начала (начала, видимо, раз распоряжение губернатора есть) разрабатываться.

Молодежные слушания обнажили острые проблемы. Как отметил председатель Законодательного Собрания Виктор ГОРЧАКОВ, «отток населения из края продолжается. И рождаемость увеличилась, и смертность уменьшилась, а положительного баланса добиться не получается».

- Для того чтобы молодежные программы работали эффективно, стоит четко определить основные направления общенациональной молодежной политики, - комментирует Сергей КАРЕПАНОВ, ведущий круглого стола молодежных общественных объединений Владивостока.

Как выяснилось в ходе слушаний, выделить приоритеты довольно сложно, потому что уже восемь лет не проводилось аналитических исследований, и даже специалисты по работе с молодежью не могут с уверенностью сказать, что необходимо молодым приморцам, к чему они стремятся и чего ждут от жизни и общества.

Вице-губернатор края Александр Шемелев говорил о необходимости сделать регион привлекательным для проживания и самореализации молодежи. Край покидает самая экономически активная часть населения - молодежь до 30 лет с высшим образованием. В то же время Приморье испытывает острый дефицит квалифицированных инженеров. «Мы разработали программу о социальном развитии села. Есть программа по льготной ипотеке. Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы молодежь оставалась в крае», - говорил Владимир МАСЛОВСКИЙ, председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан в Законодательном Собрании. Но депутатам почему-то неинтересно, как расходуются деньги тем же ответственным за работу с молодежью Управлением внутренней политики администрации края, которое «ходит» сейчас под двумя уголовными делами.

По результатам слушаний будут оформлены рекомендации. Для начала основательной доработке должен подвергнуться Закон о молодежной политике. - Во-первых, необходимо детально определить содержание направлений молодежной политики. Во-вторых, следует пересмотреть понятийный аппарат. В-третьих, важно законодательно закрепить механизмы реализации молодежной политики, механизмы оценки ее эффективности, - считает Максим ПРЯЖЕННИКОВ, заместитель председателя молодежного совета при Законодательном Собрании. Второй шаг - это создание самостоятельной структурной единицы в рамках администрации края, в компетенцию которой входила бы реализация молодежной программы. И третий шаг - позволить молодым реально участвовать в принятии законодательных решений.

«Государству выгодно, чтобы молодежь была вне политики, не ходила на выборы, не пыталась пробиться в органы власти. Политзаводы «Единой России» не имеют иной цели, кроме как пропиарить партию власти», - выразил свою точку зрения Анатолий ДОЛГАЧЕВ, самый молодой депутат владивостокской думы, первый секретарь приморского крайкома комсомола. А вот по мнению Александра ЗУБРИЦКОГО, директора Дальневосточного филиала Фонда «Русский мир», «молодежь лишь внешне инертна. На самом деле, она готова участвовать в политических процессах».

В целом разговор получился откровенный. Но справедливости ради стоит отметить, что вице-губернатор Шемелев и большинство депутатов ЗС ПК после перерыва с депутатских слушаний исчезли. Без их опеки участники слушаний внесли в предлагаемую резолюцию множество поправок. Самая существенная - голосованием (против были единицы) внесена оценка состояния молодежной политики в ПК - «неудовлетворительно». Интересно, останется ли эта оценка в итоговой официальной версии резолюции, работа над которой сейчас ведется в Законодательном Собрании?