Голосование с продолжением

В предпоследний день "зимних каникул" в Надеждинском районе состоялся второй тур выборов главы администрации. По предварительным данным, победу с минимальным преимуществом одержал депутат местного муниципального комитета и по совместительству гендиректор базы отдыха "Лазурный берег Приморья" Олег ПИНСКИЙ. Он менее чем на 1% опередил соперника -предпринимателя и главу муниципального комитета Григория ВЕДЕРНИКОВА.

Итоги второго тура выборов в Надеждинском районе можно считать неожиданными, поскольку еще совсем недавно, в первом туре выборов, по количеству набранных голосов Олег Пинский почти в два раза опередил Григория Ведерникова (45,8% против 25,4%). При этом явка избирателей осталась примерно на том же уровне - на участки пришло немногим меньше 12 тыс. жителей района.

Хотя разрыв между кандидатами еще может увеличиться. По неофициальной информации, на одном из участков, где убедительную победу одержал Григорий Ведерников, количество бюллетеней, оказавшихся в урнах, превысило количество реально выданных. В связи с этим результаты голосования по этому участку могут быть отменены.

Однако на этом разбирательства вокруг выборов в Надеждинском районе, похоже, только начинаются. С одной стороны, со своим поражением вряд ли смирится Григорий Ведерников. А с другой - нельзя сбрасывать со счетов нынешнего главу администрации района Александра ПРОХОРОВА, который в первом туре занял лишь третье место. Вполне вероятно, что он попытается опротестовать общие итоги выборов и еще как минимум на два-три месяца продлить свои полномочия.

Впрочем, итоговой победе Олега Пинского вряд ли что-нибудь угрожает.