Суйфэньхэ стал беспошлинной экономической зоной

В сентябре в Суйфэньхэ случилось нашествие важных чиновников из Пекина. После торжественного обхода территории беспошлинной торговой зоны проверяющие подписали официальные бумаги. Госприемка состоялась. Так заверения мэра Суйфэньхэ Фу ЯНЬЧЭН на ежегодной харбинской ярмарке о том, что зона начнет действовать в октябре этого года, сбылись.

«Благодаря созданию беспошлинной зоны товарооборот КПП «Суйфэньхэ» может ежегодно увеличиваться на $2 млрд, темпы роста составят 30%. Кроме того, вклад беспошлинной зоны в рост ВВП провинции Хэйлунцзян, как ожидается, может достичь 2-5%», - сказал Фу Яньчэн в интервью агентству «Синьхуа». Правда, опыт заставляет с осторожностью относиться к заявлениям госслужащих, особенно касающихся статистических данных. В прошлом году в китайском законодательстве даже ужесточились наказания чиновников за манипуляцию данными. Меру ввели после того, как при повторной проверке совокупный региональный продукт за первое полугодие не совпал с данными Пекина на 10%.

Как прокомментировали ситуацию в научно-исследовательском институте учета и экономического роста Пекинского университета, «с одной стороны, главы местных администраций, опасаясь критики со стороны центра, завышают статистику. Крупные предприятия, напротив, занижают производственные показатели, понимая, что чем меньшими будут цифры, тем меньше придется выплачивать налогов. Отсюда неразбериха». Поэтому первоначальную картинку придется рисовать исходя из официальных данных. Территория в 1,18 кв. км обнесена забором, к зоне подведены водо- и электроснабжение; строится здание таможенного контроля; ведутся работы по строительству скоростной автомагистрали (в окончательном виде северная ветка должна выйти на Хабаровск через г. Мишань, южная свяжет с Далянем, откуда есть водное сообщение через Янтай на Шанхай и Тянцзинь); планируется строительство аэропорта; ведутся межправительственные переговоры об упрощении пограничного и таможенного регулирования зоны; финансовые операции между российскими и китайскими предприятиями в будущем будут производиться в рублях и юанях (в настоящее время расчет долларовый). На территории беспошлинной торговой зоны могут быть зарегистрированы предприятия с иностранным и совместным капиталом. Предполагается, что особый интерес к ней проявят российские и корейские предприниматели. В задачу китайской стороны входит предоставление сервисных услуг предприятиям.

Резонно задать вопрос - откуда такое рвение и почему беспошлинная торговая зона открылась именно в провинции Хэйлунцзян? Ответ прост. После провалившейся в конце 90-х гг. программы реструктуризации заводов северо-востока и увольнения 60% (по другим источникам, 80%) рабочих нужно было найти иной вариант выхода из ситуации. Создание беспошлинной зоны - традиционная соломинка для китайской экономики. Таких зон в КНР много. Тех, что на слуху, пять - три в провинции Гуандун (Шеньжень, Джухай, Шаньтоу), одна в провинции Фуцзянь (Сямэнь), и одна на острове Хайнань. Как заметило англоязычное сетевое издание China economic quarterly, «Hainan - most special of the five special ecomomic zones». Думаю, они пошутили. Поскольку каждая беспошлинная торговая зона рекламирует себя как «самую специальную». Смысл существования любой торговой зоны - в привлечении иностранного капитала и выведении китайских товаров на внешние рынки. Для острова Хайнань предмет вожделений - туристы и заработок на мифах элитности и труднодоступности, для Шеньженя - совместные гонконгско-китайские предприятия с долей капитала гонконгских иностранных резидентов. По сути, Шеньчжень - всего лишь большой офис для тысяч гуандунских мини-фабрик, товар которых в том числе распространяется на мировые рынки через гонконгский торговый порт.

Выше перечислены ОЭЗ известны. Не разрекламированных куда больше - 56, включая шанхайский Пудун. Все они работают по одной и той же китайской четырехступенчатой правительственной схеме: строительство опирается на привлечение и использование иностранного капитала; основная экономическая форма - совместные предприятия; продукция должна быть ориентирована на экспорт; местные правительства должны способствовать свободному рынку. Свободному, естественно, в китайском понимании.

Смысл создания северо-восточной зоны - подъем экономики провинций Хейлунцзян, Цзилинь и Ляонин, обеспечение занятости населения, снижение уровня миграции в южные регионы. С российской точки зрения смысл ведения бизнеса в предоставленных условиях - всего лишь в получении максимальной добавочной стоимости. Но зон - то 56 плюс 6. Выбирайте. Льготы везде одни и те же.

Предприятия могут самостоятельно принимать решения о развитии производства и переработки, транзитной торговле, беспошлинном хранении, распределении импортируемых и экспортируемых товаров. Товары внутри беспошлинной зоны пользуются политикой свободного въезда и выезда за пределами материкового Китая без ограничений и квот. Импортное сырье и упаковочные материалы, используемые в производстве, считаются беспошлинными. И прочее, и прочее...

Пока же российский бизнес присматривается к обозначенным возможностям, а китайские власти делают все для привлечения иных потенциальных инвесторов. Так, на проходившем в Чаньчуне (провинция Цзилинь) первом на северо-востоке КНР «Asia-EXPO» зону активно рекламировали перед представителями General Motors, Siemens, Shell и Wal-Mart. Обещали подумать.