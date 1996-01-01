Приморье успешно завершает решающий год

Приморский край впервые в своей истории достиг 100-миллиардного бюджета, то есть всего за несколько лет краевая казна увеличилась многократно. Столь внушительные средства никогда ранее не вкладывались в развитие края. Правительство отметило достижения Приморья, наградив губернатора Сергея ДАРЬКИНА Почетной грамотой Правительства Российской Федерации.

Последние годы Приморье уверенно держится в числе самых динамично развивающихся регионов нашей страны. Край выдерживает хороший темп экономического и социального развития. Так, в 2009 г. валовой региональный продукт (ВРП) вырос до 101,5%, а в первом полугодии 2010-го - 105,7%. За минувший год средняя заработная плата в Приморье выросла на 115% до 22 тыс. 300 руб. Одновременно с этим официальная безработица снизилась до рекордно низкого за последние 10 лет уровня - 2,26%.

Приморье мягко преодолело кризис

Мировой экономический кризис ударил по всей России. Во многих регионах закрывались предприятия, росла безработица и социальная напряженность. В Приморье вовремя приняли меры, и кризис не смог остановить рост производства.

Например, губернатор Сергей Дарькин предоставил социально значимым предприятиям Приморского края субсидии на электроэнергию из бюджета края. Объем средств составил 230 млн руб. В список попали организации, имеющие высокую социальную и экономическую значимость для края, - 17 предприятий горнорудной промышленности, судостроительного комплекса, пищеперерабатывающей и хлебопекарной промышленности.

Несмотря на трудности, в 2010 г. удалось заложить хорошую основу для будущего роста. В апреле была достигнута договоренность о создании в Приморье четырех судостроительных и судоремонтных зон. Судостроительная зона формируется в восточной части Дальневосточного завода «Звезда», где в ноябре 2009 г. было заложено совместное российско-южнокорейское предприятие «Звезда-D.S.M.E.». Оно будет строить крупнотоннажные суда по самым современным технологиям на самом совершенном в мире оборудовании. Уже подписан договор о строительстве на мощностях СП двух судов-снабженцев ледового класса. Стоимость проекта оценивается в $200 млн, срок реализации - 2013 г. Для Приморья данные проекты имеют большое экономическое значение. Будут созданы новые рабочие места, обеспечена загрузка предприятий смежных отраслей.

Еще одна зона судоремонта в Приморском крае - «Владивосток» - предназначена для ремонта кораблей ТОФ, а в перспективе она займется ремонтом рыбопромысловых и торговых судов.

Но и старые предприятия продолжали в этом году наращивать производство. Так, например, по итогам первого полугодия 2010 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вдвое выросло производство транспортных средств и оборудования. Такие данные озвучил департамент промышленности и транспорта администрации Приморского края. Основной объем работ выполнен приморскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Так, ОАО «Прогресс», проводя модернизацию, успешно выпускает вертолеты К-52. ОАО «Восточная верфь» строит для Вьетнама два сторожевых корабля, плавдок и плавпричал.

В этом году начало работу предприятие «Дальневосточный агрокомплекс», специализирующееся по переработке мяса.

- Важно, что новый цех будет работать на местном сырье, делая закупки, на сельхозпредприятиях, в фермерских и личных подсобных хозяйствах. Это стимулирует местных производителей и обеспечивает гарантированный сбыт животноводческой продукции, - отметил губернатор на открытии производства.

С начала 2010 г. 392,5 млн руб. выплачено местным сельхозтоваропроизводителям из федерального и краевого бюджетов на развитие агропромышленного комплекса. Большая часть средств, а именно 250 млн руб., приходится на краевой бюджет.

Большая стройка набирает темпы

В Приморье развернулась самая грандиозная за всю его историю стройка. Масштабные государственные проекты, которые осуществляются в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012, как ожидается, кардинально изменят качество жизни приморцев и укрепят позиции России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ключевым объектом стройки стал мост с материковой части Владивостока на остров Русский. Многие десятилетия приморцы мечтали о нем. Первый проект был выполнен еще в 1939 году, второй - в 60-е годы. И только в эти годы он стал воплощаться в реальность. Строительство ведется ударными темпами. Так, пилон моста М7 на уже преодолел 100-метровый рубеж. К завершающей стадии подошло сооружение плиты проезжей части мостового перехода на эстакаде.

Еще один уникальный мост соединит берега бухты Золотой Рог. Он позволит без помех, минуя узкие места городских трасс, добраться до моста на остров Русский. И значительно разгрузит существующие автомагистрали. Строящийся мост через бухту Золотой Рог - шестой в мире по длине вантового пролета. Конструкция не имеет никаких прямых аналогов в мире и проектировалась с использованием последних мировых достижений в этой области. Строительство идет строго по графику и владивостокцы смогут проехать по нему уже совсем скоро.

К объектам саммита АТЭС от аэропорта можно будет доехать очень быстро. С этой целью строится и реконструируется сеть автодорог, которые позволят передвигаться на скорости 120 км в час. Кроме того, они значительно улучшат инфраструктуру Владивостока.

Один из наиболее крупных и сложных проектов - строительство автомобильной дороги пос. Новый - п-ов Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл с низководным мостом (эстакадой) Де-Фриз - Седанка, откуда трасса пойдет через Вторую Речку и б. Тихую на Патрокл в район ул. Катерной, где она соединится с новой 5-километровой дорогой по п-ову Голдобина, соединяющую два новых моста. На установке временных опор низководного моста-эстакады Де-Фриз - Седанка мостостроителям осталось пройти дистанцию 105 метров. Строительство идет по графику.

Саммит АТЭС-2012 пройдет в стенах строящихся зданий, которые сразу, по окончании форума, станут Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ). Новый вуз сделает Владивосток учебной столицей Дальнего Востока России. Студенческий городок готов почти на 50%. Строители устанавливают стеклянные витражи. Затем они начнут работы по монтажу внутренних инженерных систем. К зданиям подвели теплоснабжение и пустили его в октябре 2010 г. Теперь ничто не задержит отделочные работы.

Инфраструктура для жизни

Владивосток десятилетия удерживал за собой сомнительную славу единственного крупного города России без очистных сооружений. Еще в конце 1990-х годов проектировали комплекс. Затем в середине 2000-х институт «Приморгражданпроект» провел корректировку проекта. Однако средств на его реализацию у Приморья не было. На помощь пришел федеральный бюджет в рамках подготовки Владивостока к саммиту АТЭС-2012. Очистные сооружения Владивостока станут шестыми по счету в мире по объемам очистки и качеству сооружений. На очистных сооружениях Юго-Восточного планировочного района Владивостока уже завершаются основные работы - бетонирование, возводятся стены зданий. Полностью завершить строительство и сдать объект в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2011 г.

Рекультивация полигона твердых бытовых отходов (ТБО) в районе бухты Горностай близится к последней стадии. Уже в декабре-январе все работы здесь будут завершены. Свалка, которая дымила многие десятилетия, сегодня представляет собой живописный зелёный холм. Взамен неё в ближайшие месяцы заработает современный комплекс по переработке и утилизации бытовых отходов.

Новые источники воды, новый водовод, отремонтированные объекты канализации в Центральном районе получит Владивосток к саммиту АТЭС. В целом на реконструкцию объектов водоснабжения и канализации Владивостока расходы федерального бюджета определены в 11,5 млрд руб. В октябре 2010 г. началась установка скважинных домиков, где будет размещено насосное и силовое оборудование Пушкинского месторождения. На сегодня готовы 38 из 46 скважин. Реализация этого проекта позволит значительно повысить надежность водоснабжения Владивостока и юга Приморья, решить проблему дефицита воды в засушливые годы. Месторождение сможет ежедневно давать 125 тыс. кубометров воды.

Только очистные сооружения Центрального района Владивостока рассчитаны на 160 тыс. кубометров сточных вод в сутки. Комплекс очистных сооружений разместится в районе микрорайона БАМ, на пересечении улиц Тухачевского и Выселковой, неподалеку от мусоросжигательного завода. Определились, что финансирование будет на паритетных началах из федерального и краевого бюджета. Общая сумма объекта - 3,7 млрд руб.

- Часть экологических объектов, важных для Владивостока, будут сданы в эксплуатацию до конца 2010 года, - заверил в начале октября 2010 г. губернатор Приморского края Сергей Дарькин.

Владивосток получит к саммиту АТЭС-2012 фактически новый аэропорт, и краевой центр Приморья станет крупнейшим авиа-хабом. Уровень сервиса в новом здании аэровокзала будет отвечать самым высоким мировым стандартам. Инфраструктура после модернизации не уступит зарубежным аналогам.

Новый 4-этажный аэровокзал построят на противоположном конце взлетной полосы, где и садятся самолеты. Так что воздушным судам не нужно будет после приземления ехать к аэровокзалу через все поле, что сэкономит топливо и время.

Одна из двух новых взлетно-посадочных полос уже готова. Вторая будет введены в эксплуатацию к декабрю 2010 г., и аэропорт Владивостока сможет принимать самолеты любого типа, в том числе и широкофюзеляжные.

Совсем скоро в Приморье построят современный океанариум. Он призван стать базой для внедрения инновационных достижений приморских ученых в промышленное производство. Кроме того, океанариум должен дать мощный импульс развитию туристической отрасли края.

Саммит АТЭС во Владивостоке в 2012 г. не только изменит имидж Дальнего Востока, но и усилит позиции России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, уверены руководители страны. В Приморье понимают значение проекта не только для региона, но и для страны в целом и выдерживают напряженный график работы. Завершающийся 2010 г. стал ключевым и убедительно показал скептикам, что все намеченное будет сделано в срок.