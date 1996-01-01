Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Кому подчинят Контрольно-счетную палату?
В повестку дня сентябрьского заседания ЗК ПК был включен вопрос о рассмотрении в первом чтении закона «О Контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Приморского края». Законопроект, внесенный губернатором, предусматривает наделение КСП статусом юридического лица, а председателя палаты предлагается избирать депутатам по представлению губернатора. Однако вопрос не получил большинства даже фракции единороссов и был снят с повестки.
«КСП является органом Законодательного собрания, главная задача которого - проверка целевого назначения и эффективности расходования бюджетных денег. Моя позиция остается неизменной - исполнительная власть не должна влиять на руководителя контролирующего ее органа»,- заявил спикер ЗК ПК Виктор ГОРЧАКОВ.
Против законопроекта губернатора высказалась и прокуратура. «Формирование контрольного органа законодательного собрания с участием лица, возглавляющего орган исполнительной власти, не соответствует конституционному принципу разделения властей и ч. 2 ст. 265 Бюджетного кодекса РФ», - говорится в документе, подписанном старшим помощником прокурора края Ириной ВОЛОДИНОЙ.
Спор о порядке формирования КСП между исполнительной и законодательной властями Приморья длится уже второй год. И местная пресса по поводу отсутствия КСП в крае много зубоскалит. В прошлом ноябре депутаты приняли в третьем чтении закон, согласно которому палата получает статус юридического лица, а правом выдвижения его председателя обладает спикер Законодательного собрания. Губернатор наложил вето. В свою очередь в марте депутатам не удалось преодолеть вето главы региона, и в силе осталась редакция закона от 2000 г., по которому Законодательное собрание самостоятельно принимает решение об избрании председателя палаты.
Выводы аудиторов КСП нередко приводят к отставкам высокопоставленных чиновников. Так, в мае 2008 г., после того как были обнародованы результаты проверки использования средств, выделенных из краевого бюджета краевому государственному унитарному предприятию «Примтеплоэнерго» в 2006 г. и в первом полугодии 2007 г., ушел в отставку гендиректор КГУП Сергей ВАХНИН. Аудиторы КСП обнаружили, что предприятие допустило «расходы, которые являются нецелесообразными, на сумму 35064,33 тыс. руб.», в том числе 268,8 тыс. руб. были потрачены Вахниным на найм «автомобиля во время нахождения в командировках в Москве».
Новости тематики
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
Новости раздела
- Айсен НИКОЛАЕВ, врио главы Республики Саха(Якутия): В запасе нет даже месяца
- Эксперты обсудили вопросы улучшения качества жизни на Дальнем Востоке
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В Приморье новую видовую площадку оборудуют в популярном месте отдыха
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву