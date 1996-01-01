Кому подчинят Контрольно-счетную палату?

В повестку дня сентябрьского заседания ЗК ПК был включен вопрос о рассмотрении в первом чтении закона «О Контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Приморского края». Законопроект, внесенный губернатором, предусматривает наделение КСП статусом юридического лица, а председателя палаты предлагается избирать депутатам по представлению губернатора. Однако вопрос не получил большинства даже фракции единороссов и был снят с повестки.

«КСП является органом Законодательного собрания, главная задача которого - проверка целевого назначения и эффективности расходования бюджетных денег. Моя позиция остается неизменной - исполнительная власть не должна влиять на руководителя контролирующего ее органа»,- заявил спикер ЗК ПК Виктор ГОРЧАКОВ.

Против законопроекта губернатора высказалась и прокуратура. «Формирование контрольного органа законодательного собрания с участием лица, возглавляющего орган исполнительной власти, не соответствует конституционному принципу разделения властей и ч. 2 ст. 265 Бюджетного кодекса РФ», - говорится в документе, подписанном старшим помощником прокурора края Ириной ВОЛОДИНОЙ.

Спор о порядке формирования КСП между исполнительной и законодательной властями Приморья длится уже второй год. И местная пресса по поводу отсутствия КСП в крае много зубоскалит. В прошлом ноябре депутаты приняли в третьем чтении закон, согласно которому палата получает статус юридического лица, а правом выдвижения его председателя обладает спикер Законодательного собрания. Губернатор наложил вето. В свою очередь в марте депутатам не удалось преодолеть вето главы региона, и в силе осталась редакция закона от 2000 г., по которому Законодательное собрание самостоятельно принимает решение об избрании председателя палаты.

Выводы аудиторов КСП нередко приводят к отставкам высокопоставленных чиновников. Так, в мае 2008 г., после того как были обнародованы результаты проверки использования средств, выделенных из краевого бюджета краевому государственному унитарному предприятию «Примтеплоэнерго» в 2006 г. и в первом полугодии 2007 г., ушел в отставку гендиректор КГУП Сергей ВАХНИН. Аудиторы КСП обнаружили, что предприятие допустило «расходы, которые являются нецелесообразными, на сумму 35064,33 тыс. руб.», в том числе 268,8 тыс. руб. были потрачены Вахниным на найм «автомобиля во время нахождения в командировках в Москве».