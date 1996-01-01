Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
«Единая Россия» приглашает предпринимателей в детские сады
Рассматривается идея предоставить возможность частным предпринимателям создавать центры содержания детей. Не образования, на что требуется лицензия, а содержания, что не лицензируется.
Партия власти затеяла проект «Детские сады - детям». О дефиците мест в детских дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) уже писано-переписано. Партия решила взять под свой контроль сам дефицит и поискать варианты его минимизации. Именно минимизации, потому что принципиально решить проблему в ближайшие годы не получится. Косвенным доказательством этого служит признание заместителя начальника управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока Ларисы КОВАЛЕВОЙ в том, что в недавно принятой программе обеспечения юных владивостокцев местами в ДОУ речь идет о реконструкции шести и строительстве трех новых детских садов, не в пример обещанным мэром в предвыборную пору 50-ти. Во Владивостоке на сегодня в очереди в ДОУ стоят 18 985 малышей.
По словам заместителя директора департамента народного образования и науки администрации края Надежды ВИТКАЛОВОЙ, сегодня в Приморье 521 детский садик. Для сравнения, в 1992 г. их было 1133. В очередь в ДОУ стоит 31 905 дошколят. Специалисты МО выкручиваются путем организации дополнительных групп в ДОУ, увеличением численности самих групп, «национализацией» зданий бывших детских садов. Толк есть, но принципиально он проблему не решает. К слову, при всем дефиците мест в ДОУ в крае 2 537 незаполненных мест в детских садиках. По словам заместителя главы администрации Артемовского городского округа Ирины ИЛЮХИНОЙ, родители не хотят 25 минут везти чадо в садик, например, из Артема в Суражевку «на чистый воздух и деревенское молоко». Но караулят место в детский сад, расположенный у оживленной автотрассы в центре Артема со всеми вытекающими от его месторасположения экологическими удовольствиями для ребенка.
Избрана рабочая группа во главе с региональным координатором, членом фракции «Единая Россия» в ЗК ПК Джамбулатом ТЕКИЕВЫМ и руководителем проекта депутатом Валентиной КАТИКОВОЙ. Один и вариантов частичного решения проблемы прозвучал уже на первом ее заседании.
- Некоторым выходом могло бы быть привлечение предпринимателей к присмотру за детьми, - считает Ирина Илюхина, - но после протеста прокуратуры, поставившего крест на попытке администрации Владивостока организовать частные детские сады, бизнес не рассматривает эту сферу как место приложения сил. А зря. Считаю, что каждой маме важно, чтобы ребенок был просто под присмотром. Поэтому ратую за организацию центров содержания детей. Не образования, а просто содержания: в чистоте и сытости. Для этого не требуется получение лицензии.
Сомнения есть и по этому варианту в части соблюдения санитарных норм и правил пожарной безопасности, например. Но лиха беда начало... Проект «Детские сады - детям» - очередной у партии власти, и можно пожелать ей успехов. Лишь бы не получилось как с проектом «Чистая вода» и «Народный контроль». По первому, оказывается, пора отчитываться. Лидер партии Владимир ПУТИН скоро собирает кураторов проекта, а в Приморье рассказать-показать нечего, и наши единороссы слегка занервничали, обмолвился на заседании рабочей группы секретарь регионального политсовета партии Игорь КОРОЛЕВ. Из личных наблюдений добавим, что скоро не о чем будет отчитываться и по «Народному контролю». Проведя месяц назад круглый стол на тему растущих цен и взяв обязательства мониторить цены вместе с народом и способствовать их снижению, «Единая Россия» благополучно успокоилась. С тех пор цены, возмущенный их ростом народ и партия власти не пересекались.
Новости тематики
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
Новости раздела
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Возраст выхода женщин на пенсию могут снизить до 60 лет
- "Луч" вернул историческое название
- Раджин поворачивается передом к Приморью
- Американские аналитики прогнозируют рост цены на нефть до $150 за баррель