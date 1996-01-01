«Единая Россия» приглашает предпринимателей в детские сады

Рассматривается идея предоставить возможность частным предпринимателям создавать центры содержания детей. Не образования, на что требуется лицензия, а содержания, что не лицензируется.

Партия власти затеяла проект «Детские сады - детям». О дефиците мест в детских дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) уже писано-переписано. Партия решила взять под свой контроль сам дефицит и поискать варианты его минимизации. Именно минимизации, потому что принципиально решить проблему в ближайшие годы не получится. Косвенным доказательством этого служит признание заместителя начальника управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока Ларисы КОВАЛЕВОЙ в том, что в недавно принятой программе обеспечения юных владивостокцев местами в ДОУ речь идет о реконструкции шести и строительстве трех новых детских садов, не в пример обещанным мэром в предвыборную пору 50-ти. Во Владивостоке на сегодня в очереди в ДОУ стоят 18 985 малышей.

По словам заместителя директора департамента народного образования и науки администрации края Надежды ВИТКАЛОВОЙ, сегодня в Приморье 521 детский садик. Для сравнения, в 1992 г. их было 1133. В очередь в ДОУ стоит 31 905 дошколят. Специалисты МО выкручиваются путем организации дополнительных групп в ДОУ, увеличением численности самих групп, «национализацией» зданий бывших детских садов. Толк есть, но принципиально он проблему не решает. К слову, при всем дефиците мест в ДОУ в крае 2 537 незаполненных мест в детских садиках. По словам заместителя главы администрации Артемовского городского округа Ирины ИЛЮХИНОЙ, родители не хотят 25 минут везти чадо в садик, например, из Артема в Суражевку «на чистый воздух и деревенское молоко». Но караулят место в детский сад, расположенный у оживленной автотрассы в центре Артема со всеми вытекающими от его месторасположения экологическими удовольствиями для ребенка.

Избрана рабочая группа во главе с региональным координатором, членом фракции «Единая Россия» в ЗК ПК Джамбулатом ТЕКИЕВЫМ и руководителем проекта депутатом Валентиной КАТИКОВОЙ. Один и вариантов частичного решения проблемы прозвучал уже на первом ее заседании.

- Некоторым выходом могло бы быть привлечение предпринимателей к присмотру за детьми, - считает Ирина Илюхина, - но после протеста прокуратуры, поставившего крест на попытке администрации Владивостока организовать частные детские сады, бизнес не рассматривает эту сферу как место приложения сил. А зря. Считаю, что каждой маме важно, чтобы ребенок был просто под присмотром. Поэтому ратую за организацию центров содержания детей. Не образования, а просто содержания: в чистоте и сытости. Для этого не требуется получение лицензии.

Сомнения есть и по этому варианту в части соблюдения санитарных норм и правил пожарной безопасности, например. Но лиха беда начало... Проект «Детские сады - детям» - очередной у партии власти, и можно пожелать ей успехов. Лишь бы не получилось как с проектом «Чистая вода» и «Народный контроль». По первому, оказывается, пора отчитываться. Лидер партии Владимир ПУТИН скоро собирает кураторов проекта, а в Приморье рассказать-показать нечего, и наши единороссы слегка занервничали, обмолвился на заседании рабочей группы секретарь регионального политсовета партии Игорь КОРОЛЕВ. Из личных наблюдений добавим, что скоро не о чем будет отчитываться и по «Народному контролю». Проведя месяц назад круглый стол на тему растущих цен и взяв обязательства мониторить цены вместе с народом и способствовать их снижению, «Единая Россия» благополучно успокоилась. С тех пор цены, возмущенный их ростом народ и партия власти не пересекались.