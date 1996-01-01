Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
С советом к губернатору
Уважаемый Сергей Михайлович!
Вы уж извините, что так публично, но дело у меня к Вам государственной важности - тут уже не до канцелярских церемоний. Я, собственно, по поводу выборов губернатора в следующем году. Хочу заметить, что Вы мне крайне симпатичны. Как губернатор. И мне бы очень не хотелось, чтобы какая-нибудь случайность каким-либо образом составила вам альтернативу. Ну а поскольку человек Вы занятой - то в Чили интересы родного края отстаиваете, то на съезде всенародной партии - позвольте мне время от времени информировать Вас о некоторых деталях краевой жизни. Не обо всех, конечно, а только о тех, которые формируют собирательный образ Приморья.
Лично мне хочется, чтобы этот образ был представлен только Вашим лицом, но есть у меня большое подозрение, что кто-то явно рассчитывает подкинуть Владимиру Владимировичу групповой портрет - выбирай, мол, не хочу. Ничем иным объяснить тактически грамотные и выверенные действия владивостокских властей по ликвидации последствий недавнего снегопада я не могу. Я воробей стреляный, меня на мякине не проведешь. Это значит, еще в пятницу, когда метель началась, меня как молнией шибануло - не будут снег убирать!
Расчет-то простой. Губернатора в Чили спровадили, чтобы он оттуда сразу в Москву на съезд подался, а Владимир Викторович, которому тоже на съезд надо было, сделает вид, что на самолет опоздал и потихоньку домой вернется. Прогноз погоды он по телику видел, знал, что это его звездный час здесь, во Владивостоке, будет, и не ошибся. Пока Вы там в Москве в очереди из пятисот человек в буфет стояли, Владимир Викторович тут на всю страну прославился. Все партийные идеи до последнего слова в жизнь воплотил. Особенно в том месте, где про единство народа прописано. Такого единства местный народ еще не знал. Четыре дня подряд говорили на одном, доступном всем языке - ни одной лишней темы. Без преувеличения скажу, в городе нашем столичном царила всеобщая эйфория.
Откровенно признаться, первые два дня посещали меня крамольные мысли - не выдержит Владимир Викторович, сорвется и выгонит дворников и снегоуборочную технику на улицы. Особенно когда перед "серым домом" кучи разгребли. Он же эту технику в октябре, когда еще прогноза погоды на 26 ноября не было, на площади людям показывал. Знать бы, как говорится, где упасть? Лучше бы он тогда поливочные машины показал. Зимой город точно поливать не надо. А тут народ пристал как банный лист - где, мол, грейдер, где пескоструйка? Хоть соли дайте!
Но в мэрии, как оказалось, тоже не дураки сидят. Вы вот тут давеча сетовали, что партии нашей всероссийской креатива не хватает. Сергей Михайлович, если из окошка Вашего рабочего кабинета посмотреть максимально наискосок влево, то будет видно крышу администрации Владивостока. Уверяю Вас, под этой крышей креатива хватит на три партии. И ведь что удумали. Сначала начали говорить, что осадков выпало почти на месячную норму, потом потихоньку стали добавлять, и за каких-то три дня норма выросла уже вдвое. Самые горячие головы требовали - даешь три нормы, да так распалились, что остановили их только документально оформленными справками, что снег кончился еще пару дней назад.
Казалось бы, тупик - иди, убирай. Ан нет! Раз снег уже не идет, но есть пробки, то вину за них возложили на... сами пробки! На водителей то бишь. Оказывается, эти прихвостни мирового антиприморизма - я про автолюбителей - буквально накануне снегопада взяли и поменяли зимнюю резину с колес своих машин на... летнюю! И поехали сталкиваться друг с другом на дорогах, став непреодолимой преградой на пути снегоуборочной техники и общественного транспорта. Я как это услышал, то сразу понял, что президент был тысячу раз прав, отменив выборы губернатора. При таком креативном мышлении команды Владимира Викторовича у вас, уважаемый Сергей Михайлович, уж, извините за прямоту, шансов бы не было.
Но поскольку с выбором президента сегодня тоже полной ясности нет, то настоятельно советую Вам прекратить эту затянувшуюся пиар-акцию городских властей. Вы, кстати, по какой дороге из дома на работу ездите? Хотя, что же я спрашиваю, по прямой, естественно. По прямой, Сергей Михайлович, вы вряд ли осознаете ценность моего совета. Вы попросите водителя, если не забудете, с недавно построенного Вами Некрасовского путепровода немного левее или правее взять, и тогда Вам все станет ясно.
Кстати, говорят, что в грядущие выходные природа вновь побалует жителей краевого центра небольшой метелькой. Я тут посмотрел график Ваших будущих поездок - на выходные вроде ничего не планируется. Предлагаю сделать упреждающий маневр - приказать мэру вновь показать снегоуборочную технику жителям. Вам он не сможет отказать, покажет, конечно, а вы ее бац - и в три кольца сотрудниками ППС. И тут хоть четыре нормы осадков - убирать придется.
А с единством нашего народа мы с вами потом что-нибудь придумаем. Что у нас, кроме снегопадов, никаких катаклизмов больше не бывает что ли?
С уважением, Иван Голосуев
Новости тематики
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
- Глава государства подписал закон о "дедушкиной оговорке" и продлении льгот для инвесторов в ДФО
- Целевой набор - совместная работа муниципалитетов и вузов
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
Новости раздела
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- За 7 месяцев текущего года отмечен высокий рост доходов в бюджет Владивостока
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
- Глава государства подписал закон о "дедушкиной оговорке" и продлении льгот для инвесторов в ДФО
- Целевой набор - совместная работа муниципалитетов и вузов
- Айсен НИКОЛАЕВ, врио главы Республики Саха(Якутия): В запасе нет даже месяца
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
- На Курилах освоили европейский вид рыбалки - близнецовый лов
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов
- Россия в шаге от кризиса, похожего на крах 1998 года
- Во Владивостоке ресторану у фуникулера отказали в росте
- Дальневосточные гектары отдадут китайцам
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей