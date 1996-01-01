С советом к губернатору

Уважаемый Сергей Михайлович!

Вы уж извините, что так публично, но дело у меня к Вам государственной важности - тут уже не до канцелярских церемоний. Я, собственно, по поводу выборов губернатора в следующем году. Хочу заметить, что Вы мне крайне симпатичны. Как губернатор. И мне бы очень не хотелось, чтобы какая-нибудь случайность каким-либо образом составила вам альтернативу. Ну а поскольку человек Вы занятой - то в Чили интересы родного края отстаиваете, то на съезде всенародной партии - позвольте мне время от времени информировать Вас о некоторых деталях краевой жизни. Не обо всех, конечно, а только о тех, которые формируют собирательный образ Приморья.

Лично мне хочется, чтобы этот образ был представлен только Вашим лицом, но есть у меня большое подозрение, что кто-то явно рассчитывает подкинуть Владимиру Владимировичу групповой портрет - выбирай, мол, не хочу. Ничем иным объяснить тактически грамотные и выверенные действия владивостокских властей по ликвидации последствий недавнего снегопада я не могу. Я воробей стреляный, меня на мякине не проведешь. Это значит, еще в пятницу, когда метель началась, меня как молнией шибануло - не будут снег убирать!

Расчет-то простой. Губернатора в Чили спровадили, чтобы он оттуда сразу в Москву на съезд подался, а Владимир Викторович, которому тоже на съезд надо было, сделает вид, что на самолет опоздал и потихоньку домой вернется. Прогноз погоды он по телику видел, знал, что это его звездный час здесь, во Владивостоке, будет, и не ошибся. Пока Вы там в Москве в очереди из пятисот человек в буфет стояли, Владимир Викторович тут на всю страну прославился. Все партийные идеи до последнего слова в жизнь воплотил. Особенно в том месте, где про единство народа прописано. Такого единства местный народ еще не знал. Четыре дня подряд говорили на одном, доступном всем языке - ни одной лишней темы. Без преувеличения скажу, в городе нашем столичном царила всеобщая эйфория.

Откровенно признаться, первые два дня посещали меня крамольные мысли - не выдержит Владимир Викторович, сорвется и выгонит дворников и снегоуборочную технику на улицы. Особенно когда перед "серым домом" кучи разгребли. Он же эту технику в октябре, когда еще прогноза погоды на 26 ноября не было, на площади людям показывал. Знать бы, как говорится, где упасть? Лучше бы он тогда поливочные машины показал. Зимой город точно поливать не надо. А тут народ пристал как банный лист - где, мол, грейдер, где пескоструйка? Хоть соли дайте!

Но в мэрии, как оказалось, тоже не дураки сидят. Вы вот тут давеча сетовали, что партии нашей всероссийской креатива не хватает. Сергей Михайлович, если из окошка Вашего рабочего кабинета посмотреть максимально наискосок влево, то будет видно крышу администрации Владивостока. Уверяю Вас, под этой крышей креатива хватит на три партии. И ведь что удумали. Сначала начали говорить, что осадков выпало почти на месячную норму, потом потихоньку стали добавлять, и за каких-то три дня норма выросла уже вдвое. Самые горячие головы требовали - даешь три нормы, да так распалились, что остановили их только документально оформленными справками, что снег кончился еще пару дней назад.

Казалось бы, тупик - иди, убирай. Ан нет! Раз снег уже не идет, но есть пробки, то вину за них возложили на... сами пробки! На водителей то бишь. Оказывается, эти прихвостни мирового антиприморизма - я про автолюбителей - буквально накануне снегопада взяли и поменяли зимнюю резину с колес своих машин на... летнюю! И поехали сталкиваться друг с другом на дорогах, став непреодолимой преградой на пути снегоуборочной техники и общественного транспорта. Я как это услышал, то сразу понял, что президент был тысячу раз прав, отменив выборы губернатора. При таком креативном мышлении команды Владимира Викторовича у вас, уважаемый Сергей Михайлович, уж, извините за прямоту, шансов бы не было.

Но поскольку с выбором президента сегодня тоже полной ясности нет, то настоятельно советую Вам прекратить эту затянувшуюся пиар-акцию городских властей. Вы, кстати, по какой дороге из дома на работу ездите? Хотя, что же я спрашиваю, по прямой, естественно. По прямой, Сергей Михайлович, вы вряд ли осознаете ценность моего совета. Вы попросите водителя, если не забудете, с недавно построенного Вами Некрасовского путепровода немного левее или правее взять, и тогда Вам все станет ясно.

Кстати, говорят, что в грядущие выходные природа вновь побалует жителей краевого центра небольшой метелькой. Я тут посмотрел график Ваших будущих поездок - на выходные вроде ничего не планируется. Предлагаю сделать упреждающий маневр - приказать мэру вновь показать снегоуборочную технику жителям. Вам он не сможет отказать, покажет, конечно, а вы ее бац - и в три кольца сотрудниками ППС. И тут хоть четыре нормы осадков - убирать придется.

А с единством нашего народа мы с вами потом что-нибудь придумаем. Что у нас, кроме снегопадов, никаких катаклизмов больше не бывает что ли?

С уважением, Иван Голосуев