www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.12 р. 100 JPY: 57.07 р.
EUR: 73.9 р. 10 CNY: 94.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Стимул для ЖКХ

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Важнейшие проблемы жилищно-коммунальной отрасли и пути их решения обсуждались на II Всероссийской конференции "Жилищно-коммунальный комплекс России: проблемы, практика, новации", прошедшей в Хабаровске. Ее организаторами выступили Национальное объединение саморегулируемых организаций, управляющих недвижимостью (НОСО УН), и Некоммерческое партнерство по защите прав и законных интересов жилищно-коммунальных организаций "ЖКХ-ГРУПП".

"Проблема ЖКХ – это проблема, касающаяся каждого. Поэтому и успешное ее разрешение будет зависеть от каждого", – отметил мэр города Хабаровска Александр СОКОЛОВ, приветствуя участников конференции.

Новый законопроект, рассмотренный в ходе конференции и призванный существенно изменить качество быта россиян, предлагает применить механизмы саморегулирования в сфере жилищно-коммунального комплекса. Цели перехода к саморегулированию определяются прежде всего острой потребностью в тщательном контроле над деятельностью компаний, управляющих многоквартирными домами (МКД). Потребность эта, по замечаниям представителей власти, вызвана в свою очередь существенными пробелами в российском законодательстве.

"Сегодня в Жилищном кодексе РФ не указано никаких требований к управляющим компаниям (УК). Норма вроде бы есть, а ответственности нет. Если была бы ответственность кого-либо, то было бы и кому предъявлять претензии. Нет механизма наказания за неисполнение", – отметил председатель комитета Государственной Думы РФ по собственности Виктор ПЛЕСКАЧЕВСКИЙ. Однако объединение управляющих компаний в системы саморегулируемых организаций (СРО) позволит создать для них единые правила оперирования на рынке и запустить механизмы дополнительной ответственности, которые будут гарантировать выполнение обязательств перед потребителями.

"В саморегулируемой организации граждане смогут узнать послужной список каждой управляющей компании: кто, сколько, какие были случаи нарушений. Свободный доступ к данной информации повышает возможность выбора для потребителя. Но наша страна еще только в начале пути – закона пока нет, и механизм подобного регулирования существует сегодня на добровольной основе. Но думаю, что в Хабаровске и ряде других наиболее благоустроенных городов России такая система будет построена уже в начале следующего года", – считает Виктор Плескачевский. Таким образом, обязательное членство в СРО станет для управляющих компанией пропуском на рынок услуг в сфере управления МКД.

Важной частью нового законопроекта является введение страхового механизма, который позволит жильцам получать компенсации от УК за те или иные нарушения. Однако успех системы саморегулирования в области ЖКХ во многом будет зависеть и от самих пользователей жилищно-коммунальных услуг, т.е. владельцев квартир. "Увеличение уровня ответственности собственников жилья позволит контролировать работу управляющих компаний, отслеживать целевое использование перечисляемых средств и в случае их неудовлетворительной деятельности принимать решение о замене управляющей компании", – считает губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ.

"К сожалению, далеко не все УК понимают, что с жильцами нужно работать и оказывать им качественные услуги. Ведь дом строится 2-3 года, а эксплуатируется от 50 до 200 лет. И если управляющая компания выстроила хорошие отношения с собственниками квартир, то менять ее уже никто никогда не захочет. Поэтому благодаря новому закону мы надеемся увеличить число добросовестных работников в сфере управления МКД", – отметил Виктор Плескачевский. – Таким образом, все грядущие нововведения направлены на то, чтобы у управляющих компаний появился серьезный стимул выполнять свою работу честно и качественно, поскольку недобросовестность и частые нарушения смогут попросту лишить компанию клиентов – эта область российского рынка обещает уже скоро стать "прозрачной".

Процесс обязательной установки в квартирах приборов учета также является важной частью нового законопроекта и должен завершиться к 2012 году. "Без реализации мероприятий по энергоснабжению жилых домов невозможно добиться успехов в реформировании ЖКХ. Жильцы должны платить лишь за те услуги, которые они реально получают", – подчеркнул Вячеслав Шпорт. Несомненно, улучшение качества управления в сфере ЖКХ поможет стабилизировать и стоимость жилищно-коммунальных услуг, а также, по всей видимости, сумеет предотвратить необоснованный рост тарифов.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru