Стимул для ЖКХ

Важнейшие проблемы жилищно-коммунальной отрасли и пути их решения обсуждались на II Всероссийской конференции "Жилищно-коммунальный комплекс России: проблемы, практика, новации", прошедшей в Хабаровске. Ее организаторами выступили Национальное объединение саморегулируемых организаций, управляющих недвижимостью (НОСО УН), и Некоммерческое партнерство по защите прав и законных интересов жилищно-коммунальных организаций "ЖКХ-ГРУПП".

"Проблема ЖКХ – это проблема, касающаяся каждого. Поэтому и успешное ее разрешение будет зависеть от каждого", – отметил мэр города Хабаровска Александр СОКОЛОВ, приветствуя участников конференции.

Новый законопроект, рассмотренный в ходе конференции и призванный существенно изменить качество быта россиян, предлагает применить механизмы саморегулирования в сфере жилищно-коммунального комплекса. Цели перехода к саморегулированию определяются прежде всего острой потребностью в тщательном контроле над деятельностью компаний, управляющих многоквартирными домами (МКД). Потребность эта, по замечаниям представителей власти, вызвана в свою очередь существенными пробелами в российском законодательстве.

"Сегодня в Жилищном кодексе РФ не указано никаких требований к управляющим компаниям (УК). Норма вроде бы есть, а ответственности нет. Если была бы ответственность кого-либо, то было бы и кому предъявлять претензии. Нет механизма наказания за неисполнение", – отметил председатель комитета Государственной Думы РФ по собственности Виктор ПЛЕСКАЧЕВСКИЙ. Однако объединение управляющих компаний в системы саморегулируемых организаций (СРО) позволит создать для них единые правила оперирования на рынке и запустить механизмы дополнительной ответственности, которые будут гарантировать выполнение обязательств перед потребителями.

"В саморегулируемой организации граждане смогут узнать послужной список каждой управляющей компании: кто, сколько, какие были случаи нарушений. Свободный доступ к данной информации повышает возможность выбора для потребителя. Но наша страна еще только в начале пути – закона пока нет, и механизм подобного регулирования существует сегодня на добровольной основе. Но думаю, что в Хабаровске и ряде других наиболее благоустроенных городов России такая система будет построена уже в начале следующего года", – считает Виктор Плескачевский. Таким образом, обязательное членство в СРО станет для управляющих компанией пропуском на рынок услуг в сфере управления МКД.

Важной частью нового законопроекта является введение страхового механизма, который позволит жильцам получать компенсации от УК за те или иные нарушения. Однако успех системы саморегулирования в области ЖКХ во многом будет зависеть и от самих пользователей жилищно-коммунальных услуг, т.е. владельцев квартир. "Увеличение уровня ответственности собственников жилья позволит контролировать работу управляющих компаний, отслеживать целевое использование перечисляемых средств и в случае их неудовлетворительной деятельности принимать решение о замене управляющей компании", – считает губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ.

"К сожалению, далеко не все УК понимают, что с жильцами нужно работать и оказывать им качественные услуги. Ведь дом строится 2-3 года, а эксплуатируется от 50 до 200 лет. И если управляющая компания выстроила хорошие отношения с собственниками квартир, то менять ее уже никто никогда не захочет. Поэтому благодаря новому закону мы надеемся увеличить число добросовестных работников в сфере управления МКД", – отметил Виктор Плескачевский. – Таким образом, все грядущие нововведения направлены на то, чтобы у управляющих компаний появился серьезный стимул выполнять свою работу честно и качественно, поскольку недобросовестность и частые нарушения смогут попросту лишить компанию клиентов – эта область российского рынка обещает уже скоро стать "прозрачной".

Процесс обязательной установки в квартирах приборов учета также является важной частью нового законопроекта и должен завершиться к 2012 году. "Без реализации мероприятий по энергоснабжению жилых домов невозможно добиться успехов в реформировании ЖКХ. Жильцы должны платить лишь за те услуги, которые они реально получают", – подчеркнул Вячеслав Шпорт. Несомненно, улучшение качества управления в сфере ЖКХ поможет стабилизировать и стоимость жилищно-коммунальных услуг, а также, по всей видимости, сумеет предотвратить необоснованный рост тарифов.