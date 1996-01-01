Кожемяко будет объединять Дальний Восток и Забайкалье

Олег КОЖЕМЯКО, губернатор Амурской области, возглавил Совет Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Дальний Восток и Забайкалье".

На этом посту он сменил ушедшего в отставку Президента Республики Якутия (Саха) Вячеслава ШТЫРОВА. В эти дни ассоциация, объединяющая все субъекты Федерации ДФО, а также Забайкальский край и Республику Бурятия, отмечает свое 20-летие. Все эти годы общественное объединение территорий влияло на формирование региональной политики, было инициатором разработки федеральной целевой программы развития региона. Уже в этом году с участием глав краев и областей, законодательных органов власти субъектов - членов ассоциации сформирован план реализации Стратегии развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года.