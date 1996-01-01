Ставка на плавучий атом

Губернатор Чукотского автономного округа Роман КОПИН провел встречу с представителями ОАО "Концерн "Росэнергоатом" по вопросу строительства атомной станции в Певеке.

Правительство и концерн намерены выработать план совместной работы с учетом перспектив экономического развития региона, ввода новых производственных мощностей, а также изменения состояния сетевого хозяйства на территории Чукотки. Кроме того, стороны планируют провести предварительную оценку размера возможного тарифа на электроэнергию, которую будет вырабатывать ПАТЭС.

– Для Чукотского автономного округа возведение плавучей атомной станции исключительно важно в связи с необходимостью замены неоднократно выработавшей своей ресурс Чаунской ТЭЦ в городе Певеке, – отметил губернатор. – Cооружение ПАТЭС в качестве ключевого объекта энергетики предусматривается Стратегией социально-экономического развития Чукотского автономного округа на период до 2020 года. Станция призвана дать импульс дальнейшему развитию Чаун-Билибинского промышленного узла, обладающего богатейшими запасами золота, серебра, меди и других цветных металлов.

Плавучая атомная теплоэлектростанция будет состоять из плавучего энергоблока с двумя реакторными установками КЛТ-40С мощностью 35 МВт каждая. Проектный срок эксплуатации станции составляет 38 лет. Первую ПАТЭС Концерн "Росэнергоатом" планирует разместить в акватории города Вилючинск (Камчатка). В Певеке будет установлена вторая атомная станция. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию ПАТЭС на Чукотке – 2015-2016 годы.