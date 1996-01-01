Хабаровский край встречает день рождения на дистанции

Хабаровскому краю 20 октября исполняется 72 года. Привычным делом стало подведение итогов к дню рождения региона. Но когда в этот раз задумался над происходящим, понял, что итогов-то и нет. Это в спринте финиш рядом. А мы, наконец, имеем долгосрочную стратегию.

Есть привычные праздничные ленточки на новых домах, на учреждениях медицины и образования, даже новые предприятия начнут выпуск первой продукции - к этой дате должно заработать сборочное производство автомобилей КАМАЗ в Хабаровске, запустит станки завод по производству древесно-волокнистных плит в поселке Хор. Но это ведь не итоги. Завод в Хоре, Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске, другие объекты - результат многолетних усилий большого числа людей, но не итоговый, а начальный.

Регион движется в различных направлениях, выбранных как раньше, так и в последнее время. Даже в подходах к программированию и взглядах на использование естественных преимуществ Хабаровский край не останавливается. По заказу правительства региона ученые из Института развития Дальнего Востока ищут новые возможности для активизации экономического роста в районах, сотрудники ДальНИИ рынка разрабатывают программу поддержки инновационного направления, в недрах краевых министерств появляются новые программы по развитию отдельных отраслей.

Не останавливается и промышленность. Флагман машиностроения России - КнААПО - до конца года должен выпустить в небо первый серийный истребитель с технологиями пятого поколения Су-35С. По контакту с Минобороны РФ, до 2015 года будет произведено 48 таких машин. Не исключено, что после запуска серии появятся и экспортные контракты - потенциальные покупатели в Юго-Восточной Азии, Южной Америке и на Ближнем Востоке не с праздным интересом приглядываются к проекту. Вот-вот начнется серийный выпуск лайнеров «Суперджет-100» и на гражданском предприятии КнААПО. При участии банка ВТБ и потенциальных потребителей продукции разрабатывается программа вывода из кризиса «Амурского судостроительного завода». Не все потеряно на «Дальэнергомаше». «Амуркабель» выпускает продукцию, не имеющую аналогов в России. Восстанавливает объемы «Амурметалл».

Я не зря перечислил предприятия одной отрасли - машиностроение, которое в региональном разделении труда ДФО должно стать «фишкой» Хабаровского края. А вслед вступает инфраструктура. Ведет масштабную реконструкцию «Хабаровский НПЗ», отличные перспективы дальнейшей модернизации у «Комсомольского НПЗ», у целого ряда других промышленных предприятий.

Пусть медленно, пока без ожидаемой поддержки федерального центра, но продолжают реализовываться проекты строительства автомобильных дорог к Ванино и Николаевску-на-Амуре. Их появление тоже не станет итогом, а откроет порты Хабаровского края для автомобильного грузопотока, который будет подпитываться от недавно сданной дороги Чита-Хабаровск (по сути: Владивосток-Москва), от только планируемого центра международного сотрудничества на острове Большой Уссурийский. По плану идет строительство Кузнецовского тоннеля, который увеличит пропускную способность железной дороги к причалам портовой зоны Ванино и Советская Гавань. В проекте превращения в хаб Хабаровского аэропорта проявили интерес компании Южной Кореи, и специалисты уверены, что, при поддержке Правительства РФ или без нее, настоящий международный авиационный хаб будет именно в Хабаровске - нет ему альтернативы на российском Дальнем Востоке хотя бы по климатическим условиям.

Вот и выходит, что край набирает разбег, и итожить рано. И это, пожалуй, лучший вывод для региона.