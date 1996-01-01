Первый после летних каникул градосовет оказался разгромным

Из четырех работ лишь одна получила полное одобрение с небольшими замечаниями. Остальные оказались «непроходными». Причем причины каждого «заруба» достаточно серьезны и могут быть уроком для других соискателей «добра» от градосовета.

Торговый комплекс по ул. Полетаева

В пригородной зоне Владивостока нет крупных предприятий торговли. Этот пробел и должен восполнить новый торговый комплекс по ул. Полетаева, который ко времени проведения саммита АТЭС 2012 г. собирается построить и ввести в эксплуатацию компания ООО «Фортторг».

В ближайшей перспективе место у пересечения федеральной трассы по ул. Маковского и новой дороги в аэропорт через Де-Фриз в районе ст. Седанка будет особенно бойким, и инвестор конечно же быстро оправдает строительство крупного объекта.

Проект, выполненный ООО «Архитектурная мастерская Мамонова», предполагает, что комплекс будет представлять собой четырехэтажный блок в форме полукаре, раскрывающегося к дороге, а тыльной стороной - к малоэтажной застройке. Здание будет отодвинуто от улицы Маковского на 60-100 метров, иметь две стоянки на 158 машин и рекреационную зону. Пространство под площадью будет использоваться под стоянку на 290 машин.

В цокольном этаже будут расположены помещения загрузок, складские и торговые помещения, на первом - две вестибюльные группы, административно-производственные помещения, магазин непродовольственных товаров и детская развлекательная зона. На промежуточном уровне - детский игровой центр, административно-бытовые помещения. На втором этаже - торговые площади под промтовары с выходом в «игровую зону». Антресольный этаж - торговые площади и технические помещения. Один этаж будет занимать паркинг. Площадь застройки - около 16,2 тыс. кв. м, в т.ч. под здание - 7269 кв. метров, общая площадь помещений - около 22 тыс. кв. м.

Из наиболее существенных замечаний, которые получил проект, - проработать схемы подъездов к зданию и пешеходные связи. При этом было высказано предположение, что транспорт в основном будет «пролетать» мимо, и торговый центр надо бы больше нацеливать на обслуживание населения пригорода. В этом отношении желательно, чтобы и к жилой застройке этот комплекс тоже был обращен достойно.

Гостиница на крутом месте

Трехзвездочная 14-этажная гостиница в районе ул. Шефнера, 19, проект которой по заданию ООО «Владстройинвест» выполнила архитектурная мастерская «Востокпроект», вызвала определенные симпатии градосовета. Тем более что на прошедшем в мае в Хабаровске конкурсе «Зодчество» работа в своей номинации взяла «золото». Объект, что называется, «штучный», и к другому месту его, пожалуй, не привязать.

Но именно место будущей гостиницы и стало «камнем преткновения» для положительного решения градосовета. Ее предложено буквально врезать в крутой склон сопки Буссе над «черепковской» дорогой по ул. Шефнера, которая в гололед становится непроезжей. Поскольку иных подъездов к гостинице не предусмотрено, то и «звезды» ей в таком случае не «по погонам». Хотя все остальное для этого вроде бы предусмотрено - 3-уровневая парковка для машин на 50 мест, ресторан, 10 жилых этажей с номерами на 120 мест.

Глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ отметил, что в этом районе сложилась довольно хаотичная застройка, и появление в ней такого здания было бы только на пользу.

Проект, пожалуй, еще может спасти чудо - если появится возможность провести к гостинице альтернативный проезд. Например, с «тоннельной проходкой в глубокий подземный паркинг под ней». Выход можно найти из любой трудной ситуации. Вопрос - какой ценой? И удастся ли при этом как-то договориться с собственниками сопредельных участков.

Искусству не дали стать «жертвой»

Каким должен быть «храм искусства»? Пожалуй, каждый скажет, что он должен быть оригинальным, красивым, вдохновляющим на творческие подвиги. Совсем по-другому увидели его проектировщики ООО «Шпиль» из Иркутска, подрядившись сделать для ФГУП ВПО Дальневосточная государственная академия искусств проект реконструкции здания на ул. Петра Великого, 3а.

Предлагается упаковать здание в нижней части в декоративную плитку и выше - в алюкобонд, а сверху нахлобучить массивную мансарду, которая должна решить имеющийся дефицит помещений в этом вузе. После этого оно полностью утратит свою индивидуальность и внешне станет стандартным административно-офисным зданием. Это можно было бы понять, если бы речь шла о «перепрофилировании» здания с переселением академии в комплекс ДФУ на о. Русском, но пока речи об этом не было.

По мнению членов градосовета, иркутские проектировщики совершенно не учли, как после реставрации это здание в новом виде будет сочетаться с окружающим его архитектурным ансамблем - одним из лучших в городе. Он сложился исторически и дорог для горожан тем, что в нем особенно чувствуется душа Владивостока. Ее создают здание банка «Приморье», драмтеатр, комплекс «Дальрыбы», который, кстати, проектировал тот же архитектор, что и здание академии, - Борис БОГОМОЛОВ и пр. То есть сделать что-то лучше здесь можно, но хуже - никак нельзя.

Конечно, скромный бюджетный заказ трудно воплотить в оригинальный проект. А поэтому логичным было предложение оставить фасады как есть, но найти возможность утеплить здание изнутри (это одна из целей реконструкции), а что касается нехватки помещений, то эту проблему решить не надстройкой мансарды, а иным решением. Принципиально было высказано предложение: рассматривать проект реконструкции здания академии с учетом планов обновления других зданий архитектурного ансамбля.

Из-за парковки досталось и «офису»

Для владивостокцев появление на месте прежнего в несколько этажей здания, где были привычные многим «купальни», довольно большого офисного здания на ул. Набережной, 7-б до сих пор остается загадочным. «Какой д.... это позволил?!» Тем не менее завершает строительство в качестве «общественно-административного блока с видовой площадкой оздоровительно-туристического комплекса» ООО «Владорион».

Было отмечено, что возведение этого здания на берегу Спортивной гавани, по сути, преступление. А разрешать осуществление проекта пристройки к нему «многоэтажной автомобильной парковки» между корпусом здания и скалой, являющейся природным памятником, - ни в «какие ворота не лезет». Непонятны подъезды к парковке, кто ею будет пользоваться (скорее всего «белые воротнички», для которых здание станет местом работы), каким образом «скелет» парковки будет украшать место? Проект ООО ПИК «Градо» подразумевает, что здесь можно размещать до 120-130 машин.

Градосовет пришел к выводу, что надо бы вернуться к комплексной проработке решений по ул. Набережной с учетом устройства по ней двухъярусного автомобильного движения. А уже отстроенную коробку офисного здания по ул. Набережной, 7-б член градосовета Александр КАРЕПОВ предложил, при добровольном согласии собственника, урезать на два верхних этажа, которые перекрывают панораму моря с тротуара на этой улице и с выходящей к ней от гостиницы «Владивосток» лестницы. Кстати, отмечено, что следует подрезать и зелень - деревья здесь сильно разрослись и тоже крадут у прохожих вид на море. Вместо них предлагается культивировать кустарники. Ну а потом, когда появится определенность со всем этим районом, можно снова вернуться к вопросу, стоит ли здесь строить парковку и в каком виде.