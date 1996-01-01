В Дальнегорске задумались о социальном партнерстве

В Дальнегорске создана временная рабочая группа по подготовке соглашения между профсоюзами, работодателями и администрацией городского округа о регулировании социально-трудовых отношений на 2011-2013 годы, чтобы избежать ситуаций подобных в ЗАО ГХК «Бор».

Проблемы в ЗАО «ГХК Бор» отражаются на общем финансово-экономическом состоянии в округе. Невыплата налогов предприятием становится, в частности, причиной задержек заработной платы работникам бюджетной сферы. В ЗАО неоднократно проводились проверки по соблюдению трудового законодательства и закона об охране труда. Выяснилось, что работники не обеспечиваются спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, квалифицированные кадры увольняются, но им своевременно не производится окончательный расчет. Руководство предприятия привлекалось к ответственности, прокуратурой выписывались предписания. Эффект сиюминутный.

Проект трехстороннего соглашения, подготовленный рабочей группой, комиссия рассмотрит в ноябре 2010 г. Если документ будет подписан представителем ЗАО «ГХК Бор», то защищать права рабочих профсоюзу будет гораздо легче.