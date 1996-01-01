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Оценка требует объяснений

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Лидером среди городов признан Владивосток, а среди районов - Кавалеровский. Итоги ошарашили жителей того и другого муниципального образования.

Исследование проводилось по 152 показателям в десяти разделах: экономическое развитие (дороги, предпринимательство, инвестиции, сельское хозяйство); доходы, населения; здравоохранение; дошкольное и дополнительное образование; общее образование, физкультура; ЖКХ; доступность и качество жилья; культура; местное самоуправление. Местные администрации имели право дополнить исследование собственными показателями, чем в Приморье и воспользовались, попросив указать, например, наличие несанкционированных свалок, освещенность улиц, уровень озеленения территорий.

Как объяснили «ЗР» специалисты, обрабатывавшие данные, таблицы, специально разработанные правительством, заполняли сами представители муниципальных образований. Это, правда, не значит, что их не перепроверяли, но не все и не по всем показателям. Поэтому противоречия были: данные по каким-то показателям в департаменте администрации края и в заполненной муниципальными властями таблице не совпадали. На абсолютной точности составленного рейтинга территорий не настаивают даже сами исследователи, тем более говорят, что разработанная в Минрегионе методика исследования имеет противоречия.

И все же. Бог с ним, с Владивостоком, возможно, «общий уровень эффективности деятельности органов местного самоуправления», учитывая, что краевому центру сейчас сильно помогают и финансово, и организационно, во Владивостоке и достиг «максимального значения» (с учетом динамики к уровню 2008 г.), хотя эта «эффективность» для обывателей и требует доказательств. Можно порадоваться за второе место Большого Камня. Но обидно за мэрию Арсеньева (5-е место из 12 городских округов), и ничем иным как вывозом всех талантливых менеджеров из муниципалитета Спасска-Дальнего не объяснить его 9-е место по «эффективности деятельности» сейчас. По этому же показателю тройка муниципальных районов выглядит так: Кавалеровский, Черниговский, Спасский. В Кавалерово, утверждает наш корреспондент Татьяна КУРОЧКИНА, всеобщее удивление. Многие дороги в райцентре - в колдобинах и ямах, освещены только пара-тройка центральных улиц, а на остальных и во дворах - тьма кромешная. Доля отремонтированных автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт, больше всего в Артемовском округе - 15,42%. Далее идут Уссурийский и Находкинский округа.

С показателем «Число субъектов малого предпринимательства (в единицах на 10 тыс. чел.)» дела лучше всего обстоят в Уссурийском округе - 495,8. Меньше всего этот показатель в Спасске-Дальнем - 298,5. Среди муниципальных округов на первом месте Кавалеровский - 413,7, на последнем - Спасский.

Самая высокая удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью (в % числа опрошенных), в Уссурийском городском округе - 44,3%, самая низкая - в Дальнегорском - 8,9%. В районах больше всего удовлетворенных жителей оказалось в Чугуевском - 45,5%, меньше всего - в Надеждинском и Хасанском - по 16,6%.

По показателю «Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» (в процентах) в 2009 г. Арсеньевский округ - 30,2, Чугуевский - 24,0.

Все показатели в короткой заметке не перечислить, тем более что в цифрах без пояснений - немного толку. В цифровом варианте «Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности...» опубликован на сайте администрации края. Его, так сказать, словесный вариант, уже с выводами от имени исполнительной власти Приморья, как ожидается, сделает через неделю на совещании глав муниципальных образований края первый вице-губернатор Александр КОСТЕНКО.

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