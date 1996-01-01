«Другая Россия» держит удар

Во Владивостоке сорвано проведение региональной учредительной конференции партии «Другая Россия». Правоохранительные органы, предъявив ордер, обыскали квартиры и задержали четверых человек. Впрочем, задержанные не отказались от своих планов создать отделение партии в крае, хотя им угрожает реальный срок лишения свободы по возбужденному уголовному делу.

Под названием «Другая Россия» в свое время выпустил книгу писатель и политик Эдуард ЛИМОНОВ. Термин вошел в политическую жизнь страны. Под таким названием с 2006 по 2009 гг. действовала коалиция внесистемных политических сил. 10 июля 2010 г. в Москве состоялся учредительный съезд партии «Другая Россия». Для официальной регистрации в течение шести месяцев должны быть зарегистрированы региональные отделения в большинстве субъектов России. Приморские сторонники партии назначили краевую конференцию на 9 октября. Однако накануне в домах лидеров Александра КУРОВА, Игоря ПОПОВА, Марка ЛУНЕВА и члена Союза коммунистической молодежи Игоря ЛОПУШЕНКО прошли обыски, а их самих задержали.

- Ко мне пришли 8 октября в 7.45 утра. Предъявили постановление Ленинского суда об обыске в рамках возбужденного в отношении меня уголовного дела по статье 282 УК РФ (Участие в деятельности запрещенной организации), по которой грозит лишение свободы на срок до двух лет. Меня обвиняют в том, что я будто бы принимал участие в деятельности запрещенной еще в 2007 г. Национал-большевистской партии (НБП), хотя я никогда не был ее членом. Мне инкриминируют призывы к экстремистской деятельности и возбуждение ненависти к социальной группе «власть» в связи с тем, что на митинге в защиту прав военных пенсионеров 10 апреля я держал в руках плакат, призывающий «вступить в священную войну против этого государства, этой бандитской власти», - рассказал «ЗР» один из задержанных, Александр Куров.

У Александра изъяты паспорт, студенческий билет, другие документы и оргтехника: компьютер, диски, электронные носители. Забрали две книги. Одну - Эдуарда Лимонова, вторую - «Так говорил Заратустра» Фридриха НИЦШЕ. Самого Александра Курова доставили в Центр по противодействию экстремизму.

- Я отказался отвечать на вопросы, ссылаясь на ст. 51 Конституции России, согласно которой «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников...». На меня оказали психологическое и физическое давление, но так, чтобы не оставлять следов, - пояснил Александр Куров. - Мы все произошедшее рассматриваем как политическое преследование. Напрямую было сказано: «Вам следует прекратить оппозиционную деятельность и заняться чем-нибудь другим». В этом случае, дескать, смягчат наказание.

Курова отпустили только в 23 часа. С него и с Игоря Попова взяли расписку о необходимости явиться на новый допрос.

- Им удалось сорвать региональную конференцию «Другой России», но мы все равно ее проведем. Возможно, уже в этом месяце или в начале следующего, - заверил «ЗР» Александр Куров.