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ДФУ меняет концепцию
Об этом сообщил его ректор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, которого на прошлой неделе во Владивостоке представил общественности первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ.
Зал ДВГУ на ул. Мордовцева, 12 был полон. Студенческий хор исполнил гимн. Внесли знамена. Почетные места в президиуме под аплодисменты поочередно заняли высокопоставленные гости из Москвы, губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН и ректор ДВГТУ Анвир ФАТКУЛИН. Ректор ДВГУ Владимир КУРИЛОВ прошел на свое место под бурные и продолжительные аплодисменты зала.
- Во Владивостоке создается новый научно-образовательный центр. Он создается не на пустом месте. Здесь очень хорошая база, - открыл собрание Игорь Шувалов. - Ректором назначен Владимир Миклушевский, которого я знаю по работе. Это активный и креативный человек. Его назначение символизирует стремление федерального центра к объединению нескольких крупных научных образовательных центров здесь, во Владивостоке.
Министр образования и науки Андрей ФУРСЕНКО опроверг слухи, что причиной переезда Владимира Миклушевского из Москвы во Владивосток с должности заместителя министра в кресло ректора стал конфликт между ними.
- Я с трудом расстаюсь с Володей... с Владимиром Владимировичем Миклушевским. В свое время я пригласил его в министерство, и он оправдал мои надежды. Но понимаю его решение. Дальневосточный федеральный университет очень интересный проект. В стране подобного проекта не было 50 лет. По масштабам он сравним с созданием Академгородка. Это окно в новое пространство, - сказал министр.
(Примерно на этих словах один из знаменосцев упал в обморок. Двое охранников подхватили парня под руки и унесли за кулисы. Заодно разрешили отлучиться и второму знаменосцу. Вероятно, от греха подальше. Но оратор даже не запнулся. Все высокие гости сделали вид, что ничего существенного не произошло).
- Для меня это было осознанное решение. В августе я приезжал с ЖУКОВЫМ (заместитель председателя Правительства РФ Александр Жуков. - Прим. «ЗР») во Владивосток, увидел размах и решился, - рассказал Владимир Миклушевский. - Мы должны сделать университет XXI века. Он должен быть построен на принципиально новой базе - это IT технологии и тесное взаимодействие с наукой.
Ранее предполагалось, что основой ДФУ станет ДВГУ. Теперь же принято решение взять за базу сразу два приморских вуза -технический и классический университеты.
- Свыше 80 гуманитарных дисциплин в ДВГУ и примерно столько же технических в ДВГТУ. При правильной компоновке дисциплин и кафедр вы сможете дать значительно больше, - отметил Игорь Шувалов, обращаясь к ректорам вузов.
- Мы займемся корректировкой концепции уже на следующей неделе, - заверил «ЗР» Владимир Миклушевский.
По сообщениям федеральных СМИ председатель правительства Владимир ПУТИН поставил задачу завершить работу над новой программой развития ДФУ до 1 декабря.
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