www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 0 р. 100 JPY: 0 р.
EUR: 0 р. 10 CNY: 0 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

ДФУ меняет концепцию

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Об этом сообщил его ректор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, которого на прошлой неделе во Владивостоке представил общественности первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ.

Зал ДВГУ на ул. Мордовцева, 12 был полон. Студенческий хор исполнил гимн. Внесли знамена. Почетные места в президиуме под аплодисменты поочередно заняли высокопоставленные гости из Москвы, губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН и ректор ДВГТУ Анвир ФАТКУЛИН. Ректор ДВГУ Владимир КУРИЛОВ прошел на свое место под бурные и продолжительные аплодисменты зала.

- Во Владивостоке создается новый научно-образовательный центр. Он создается не на пустом месте. Здесь очень хорошая база, - открыл собрание Игорь Шувалов. - Ректором назначен Владимир Миклушевский, которого я знаю по работе. Это активный и креативный человек. Его назначение символизирует стремление федерального центра к объединению нескольких крупных научных образовательных центров здесь, во Владивостоке.

Министр образования и науки Андрей ФУРСЕНКО опроверг слухи, что причиной переезда Владимира Миклушевского из Москвы во Владивосток с должности заместителя министра в кресло ректора стал конфликт между ними.

- Я с трудом расстаюсь с Володей... с Владимиром Владимировичем Миклушевским. В свое время я пригласил его в министерство, и он оправдал мои надежды. Но понимаю его решение. Дальневосточный федеральный университет очень интересный проект. В стране подобного проекта не было 50 лет. По масштабам он сравним с созданием Академгородка. Это окно в новое пространство, - сказал министр.

(Примерно на этих словах один из знаменосцев упал в обморок. Двое охранников подхватили парня под руки и унесли за кулисы. Заодно разрешили отлучиться и второму знаменосцу. Вероятно, от греха подальше. Но оратор даже не запнулся. Все высокие гости сделали вид, что ничего существенного не произошло).

- Для меня это было осознанное решение. В августе я приезжал с ЖУКОВЫМ (заместитель председателя Правительства РФ Александр Жуков. - Прим. «ЗР») во Владивосток, увидел размах и решился, - рассказал Владимир Миклушевский. - Мы должны сделать университет XXI века. Он должен быть построен на принципиально новой базе - это IT технологии и тесное взаимодействие с наукой.

Ранее предполагалось, что основой ДФУ станет ДВГУ. Теперь же принято решение взять за базу сразу два приморских вуза -технический и классический университеты.

- Свыше 80 гуманитарных дисциплин в ДВГУ и примерно столько же технических в ДВГТУ. При правильной компоновке дисциплин и кафедр вы сможете дать значительно больше, - отметил Игорь Шувалов, обращаясь к ректорам вузов.

- Мы займемся корректировкой концепции уже на следующей неделе, - заверил «ЗР» Владимир Миклушевский.

По сообщениям федеральных СМИ председатель правительства Владимир ПУТИН поставил задачу завершить работу над новой программой развития ДФУ до 1 декабря.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru